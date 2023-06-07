Нужно, чтобы Красный Крест спасал людей на затопленных оккупированных территориях − Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что международные организации, такие как Красный Крест, должны немедленно присоединиться к спасению людей из затопленных городов и сел, в частности на временно оккупированной территории, куда украинские военные и спасатели пока не могут добраться.

Источник: президент во время вечернего видеообращения 7 июня

Прямая речь Зеленского: "Наши военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы, спасают людей. Но нужны масштабные усилия.

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Нужно, чтобы международные организации − такие, как Международный Красный Крест, − немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонщины. Каждый погибший человек там − это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизни".

Детали: Президент подчеркнул: если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы − значит, ее "вообще нет, значит, она недееспособна".

Он добавил, что все соответствующие обращения Украины, в частности, от правительства были направлены.

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По словам Зеленского, по состоянию на вечер 7 июня на территории Херсонской и Николаевской областей спасены более 2 тысяч человек.

Но ситуация на оккупированных территориях − катастрофическая, потому что "оккупанты просто бросили людей в этих страшных условиях − без спасения, без воды, просто на крышах домов в затопленных общинах".

Президент подчеркнул, что это еще одно сознательное преступление России − после того, как государство-террорист вызвало катастрофу, оно еще и максимизирует вред от нее.

"Сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на происходящее. Даже невозможно установить точно − сколько людей на временно оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи", − подчеркнул президент.

В то же время Зеленский поблагодарил "за принципиальность" тех мировых лидеров, которые выразили "свою поддержку Украине и четкое осуждение российского преступления экоцида".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

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