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Нужно, чтобы Красный Крест спасал людей на затопленных оккупированных территориях − Зеленский

Ирина БалачукСреда, 7 июня 2023, 22:58
Нужно, чтобы Красный Крест спасал людей на затопленных оккупированных территориях − Зеленский
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что международные организации, такие как Красный Крест, должны немедленно присоединиться к спасению людей из затопленных городов и сел, в частности на временно оккупированной территории, куда украинские военные и спасатели пока не могут добраться. 

Источник: президент во время вечернего видеообращения 7 июня

Прямая речь Зеленского: "Наши военные и спецслужбы настолько, насколько это возможно, несмотря на обстрелы, спасают людей. Но нужны масштабные усилия.

Нужно, чтобы международные организации − такие, как Международный Красный Крест, − немедленно присоединились к спасательной операции и помогли людям именно на оккупированной части Херсонщины. Каждый погибший человек там − это приговор существующей международной архитектуре, международным организациям, которые разучились спасать жизни".

Детали: Президент подчеркнул: если сейчас международной организации нет в зоне этой катастрофы − значит, ее "вообще нет, значит, она недееспособна".

Он добавил, что все соответствующие обращения Украины, в частности, от правительства были направлены.

По словам Зеленского, по состоянию на вечер 7 июня на территории Херсонской и Николаевской областей спасены более 2 тысяч человек. 

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Но ситуация на оккупированных территориях − катастрофическая, потому что "оккупанты просто бросили людей в этих страшных условиях − без спасения, без воды, просто на крышах домов в затопленных общинах".

Президент подчеркнул, что это еще одно сознательное преступление России − после того, как государство-террорист вызвало катастрофу, оно еще и максимизирует вред от нее.

"Сейчас нужна четкая и быстрая реакция мира на происходящее. Даже невозможно установить точно − сколько людей на временно оккупированной территории Херсонщины могут погибнуть без спасения, без питьевой воды, без еды, без медицинской помощи", − подчеркнул президент.

В то же время Зеленский поблагодарил "за принципиальность" тех мировых лидеров, которые выразили "свою поддержку Украине и четкое осуждение российского преступления экоцида".

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован реакцией ООН и Красного Креста на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

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Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Темы: ЗеленскийКаховская ГЭСХерсонская областьоккупация
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