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Зеленский – лидерам мира: Должны вместе привлечь РФ к ответственности за экоцид

"Украинская правда"Четверг, 8 июня 2023, 02:29
Зеленский – лидерам мира: Должны вместе привлечь РФ к ответственности за экоцид
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров мира, руководителей государств и межгосударственные организации совместными усилиями привлечь к ответственности российских оккупантов за уничтожение Каховской гидроэлектростанции и преступление экоцида.

Источник: Зеленский во время вечернего видеообращения 7 июня

Прямая речь: "Многие лидеры мира, руководители государств, правительств, межгосударственных объединений выразили свою поддержку Украине и четкое осуждение российского преступления экоцида. Я благодарю за эту принципиальность!

Вместе должны и привлечь к ответственности оккупантов. Они более года контролировали и дамбу, и всю ГЭС. Российские пропагандисты серьезно и открыто обсуждали именно такой сценарий рукотворной катастрофы, который они и осуществили".

Детали: Зеленский заявил, что Украина еще прошлой осенью предупреждала мир о минировании РФ объектов Каховской ГЭС.

"Мы призывали и к отправке международной наблюдательной миссии на Каховку, к разминированию агрегатов и всех сооружений станции. К сожалению, мирового внимания тогда не хватило, чтобы все это обеспечить", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский добавил, что "сейчас должны сконцентрировать внимание мира для ликвидации последствий очередной катастрофы по вине России, должны не допустить дальнейшей разрушительной активности оккупантов".

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Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Темы: ЗеленскийКаховская ГЭС
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