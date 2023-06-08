Зеленский – лидерам мира: Должны вместе привлечь РФ к ответственности за экоцид
Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров мира, руководителей государств и межгосударственные организации совместными усилиями привлечь к ответственности российских оккупантов за уничтожение Каховской гидроэлектростанции и преступление экоцида.
Источник: Зеленский во время вечернего видеообращения 7 июня
Прямая речь: "Многие лидеры мира, руководители государств, правительств, межгосударственных объединений выразили свою поддержку Украине и четкое осуждение российского преступления экоцида. Я благодарю за эту принципиальность!
Вместе должны и привлечь к ответственности оккупантов. Они более года контролировали и дамбу, и всю ГЭС. Российские пропагандисты серьезно и открыто обсуждали именно такой сценарий рукотворной катастрофы, который они и осуществили".
Детали: Зеленский заявил, что Украина еще прошлой осенью предупреждала мир о минировании РФ объектов Каховской ГЭС.
"Мы призывали и к отправке международной наблюдательной миссии на Каховку, к разминированию агрегатов и всех сооружений станции. К сожалению, мирового внимания тогда не хватило, чтобы все это обеспечить", – подчеркнул украинский президент.
Зеленский добавил, что "сейчас должны сконцентрировать внимание мира для ликвидации последствий очередной катастрофы по вине России, должны не допустить дальнейшей разрушительной активности оккупантов".
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Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.