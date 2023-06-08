Наводнение разрушило много российских позиций на левом берегу Херсонщины – ISW

Затопления, вызванные подрывом Каховской гидроэлектростанции, разрушили много укреплений первой линии обороны россиян на левом берегу Днепра в Херсонской области, заявляют в Институте изучения войны.

Источник: отчет ISW

Детали: В институте сообщили, что разрушение плотины Каховской ГЭС существенно меняет географию и топографию херсонского участка фронта на юге Украины.

В ISW отметили, что снимки в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR), сделанные 7 июня, показывают, что затопление серьезно нарушает подготовленные российские оборонительные позиции на восточном берегу Днепра, в частности позиции на первой линии в Голой Пристани и Алешках.

Дословно ISW: "Разрушение дамбы Каховской ГЭС влияет на российские военные позиции на восточном берегу Днепра. Наводнение разрушило много российских полевых укреплений первой линии, которые российские военные намеревались использовать для защиты от украинских атак.

Быстрое наводнение, вероятно, заставило российский личный состав и военную технику отступить из основных точок концентрации российских войск в Алешках и Голой Пристани. Ранее российские войска использовали эти позиции для обстрела города Херсон и других населенных пунктов на правом берегу Днепра".

Больше деталей: Спикер Южного оперативного командования ВСУ Наталья Гуменюк заявила, что российские войска передислоцировали личный состав и военную технику на расстояние от 5 до 15 километров от зоны затопления, что вывело российские войска за пределы досягаемости артиллерии некоторых населенных пунктов на правом берегу Днепра, которые они атаковали. Наводнение также уничтожило российские минные поля вдоль побережья.

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Назначенный оккупантами так называемый глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что разрушение станции выгодно российской обороне, поскольку усложнит продвижение украинских войск через Днепр. Однако, отметили в институте, оценка Сальдо игнорирует потерю первой линии подготовленных укреплений России. А также непонятно количество российской тяжелой техники, потерянной в первые 24 часа после затопления, отметили аналитики.

ISW не дает никаких оценок, пытались ли украинские силы пересечь Днепр или с какой целью они могли это сделать. "Но явное беспокойство в российском военном информационном пространстве свидетельствует о том, что страх перед такой переправой и убеждение, что она уже происходила или была неизбежной, присутствовал в сознании россиян, которые внимательно следили за войной, незадолго до того, как дамба была разрушена", – говорится в отчете института.

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