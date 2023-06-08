ОВА: 3 погибших и 8 раненых за сутки из-за обстрелов, на мине подорвался американец

В результате российских обстрелов за сутки три человека погибли и 8 человек получили ранения; в Харьковской области на мине подорвался американец.

Источник: сводка ОВА о ситуации в регионах по состоянию на 9:00

Детали: На Черниговщине за сутки - 3 обстрела, из минометов, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

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Сумщина: ночью и утром враг совершил 7 обстрелов приграничья. Зафиксировано 19 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Николаевская, Белопольская, Середино-Будская и Новослободская громады.

Миропольская громада: по территории громады россияне ударили иранскими дронами. Произошли попадания одного БПЛА "Shahed" в помещение школы (возник пожар), в продуктовый магазин, в нежилое помещение на территории громады.

Николаевская сельская община: произошло попадание БПЛА "Shahed" в ангар и зернохранилище агрофирмы. Повреждены несколько единиц тракторной техники.

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В среду в течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничья. Зафиксировано 153 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Юнаковская, Миропольская, Хотинская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманская, Зноб-Новгородская, Великописаревская громады.

В Середино-Будской громаде в результате одного из минометных обстрелов повреждены админздание сельсовета, сельская церковь, бывший детский сад.

Хотинская громада: 7 мин сбросили россияне на территорию общины. В результате обстрела повреждены склады предпринимателя, грузовик, а также уничтожено 4 т пшеницы.

Запорожская область: враг совершил 148 обстрелов 21 населенного пункта на линии огня в Запорожской области: трижды атаковал с БПЛА Гуляйполе и Железнодорожное, 18 ударов из РСЗО по Гуляйполю, Ольговскому, Белогорью, Чаривному, Павловке и Темировке, 127 ударов из артиллерии по Новояковлевке, Гуляйполю, Орехову, Малиновке, Гуляйпольскому и другим прифронтовым селам.

В Каменском минно-взрывные травмы получил 68 летний мужчина. Его оперативно доставили в медицинское учреждение. Добавилось еще 32 разрушенных гражданских объекта.

Днепропетровщина: российская армия снова обстреливает Никопольщину.

В среду Мировскую громаду враг несколько раз атаковал с беспилотника. Повредил два частных дома, хозяйственную постройку, транспортные средства.

Никополь агрессор накрывал огнем из тяжелой артиллерии. Разрушены гимназия и два частных предприятия, 8 жилых домов, 6 хозяйственных построек, газопровод и линия электропередач.

Ночью агрессор дважды обстрелял Никопольщину. Из тяжелой артиллерии ударил по Мировской и Марганецкой громадам. Погибших и пострадавших нет. Территорию осматривают спасатели - уточняют последствия атак.

Харьковщина: в течение суток враг неоднократно обстреливал г. Волчанск Чугуевского района, повреждены частные дома и домовладения. Также поврежден маслоэкстракционный завод, произошел пожар в строительных вагончиках.

В среду днем враг попал из танка в многоквартирный дом в с. Стрелечья Харьковского района. Повреждена квартира на 5 этаже, произошел пожар. Без пострадавших.

Враг нанес ракетный удар из ЗРК С-300 по с. Малиновка Чугуевского района, повреждены котельная и газопровод на территории ООО "Ликеро-водочный завод "Прайм". Без пострадавших.

В поле недалеко от села Гавриловка Чугуевского района на мине "Лепесток" подорвался 39-летний мужчина - гражданин США, который находился в Украине с гуманитарной миссией. Госпитализирован с ранением.

Луганщина: за прошедшие сутки захватчики обстреляли Новоселовское, Макеевку, Невское и Белогоровку.

Нанесли авиационные удары по Стельмаховке. За сутки противник совершил 106 обстрелов (456 снарядов).

Донецкая область: враг за прошедшие сутки совершил 14 обстрелов по населенным пунктам: Авдеевка, Торецк, Часов Яр, Украинск, с.Ласточкино, с.Привольное, с.Ивановское. Поврежден 21 жилой дом (из них 14 - многоквартирных).

В Донецкой области за сутки: 3 погибших, 7 раненых.

Николаевская область: по данным ПК "Юг" в среду силами и средствами противовоздушной обороны на юге Украины уничтожено два БПЛА.

В среду враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. Пострадавших нет.

Днем были зафиксированы артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 34 обстрела (192 снаряда), из них по г. Херсон - один артиллерийский обстрел (2 снаряда). Жертв и раненых в результате обстрелов среди гражданских лиц нет.

Информация о чрезвычайной ситуации в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Средний уровень подтопления - 5,61 метров. Затоплено 600 квадратных километров Херсонщины, из них 32% - правобережье и 68% - левый берег.

На освобожденных территориях подтоплены 20 населенных пунктов. Под водой оказались 2629 жилых домов, только за прошедшие сутки подтопило еще 971 дом.

Несмотря на бешеную опасность и постоянные российские обстрелы продолжается эвакуация из зоны подтопления. На 6 утра опасные территории покинули 1999 человек. Больше всего эвакуировали из микрорайона Корабел г. Херсон - 1495 человек.

Левый берег, ситуация чрезвычайно тяжелая. Люди страдают не только от "большой воды", но и российского террора и нежелания оккупантов помочь людям.