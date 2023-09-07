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Оккупанты били по Северску и Великой Новоселке: убили женщину и ранили еще 4 человека

Ирина БалачукЧетверг, 7 сентября 2023, 08:38
Оккупанты били по Северску и Великой Новоселке: убили женщину и ранили еще 4 человека
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото иллюстративное из Telegram Павла Кириленко

Один человек погиб и еще по меньшей мере четверо получили ранения в результате российских обстрелов Северска и Великой Новоселки в Донецкой области 6 сентября.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно прокуратура: "6 сентября в 15:00 оккупанты обстреляли г. Северск, вероятно, с использованием РСЗО. В результате разрыва снаряда погибла местная жительница, еще три человека − двое мужчин 42 и 60 лет и 73-летняя женщина − получили осколочные ранения".

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Детали: В 18:40 россияне били из артиллерии по пгт Великая Новоселка, в результате чего ранения получила 81-летняя женщина. 

Прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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