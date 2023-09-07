Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты били по Северску и Великой Новоселке: убили женщину и ранили еще 4 человека

Ирина БалачукЧетверг, 7 сентября 2023, 08:38
Оккупанты били по Северску и Великой Новоселке: убили женщину и ранили еще 4 человека
Последствия российских ударов по Донецкой области. Фото иллюстративное из Telegram Павла Кириленко

Один человек погиб и еще по меньшей мере четверо получили ранения в результате российских обстрелов Северска и Великой Новоселки в Донецкой области 6 сентября.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно прокуратура: "6 сентября в 15:00 оккупанты обстреляли г. Северск, вероятно, с использованием РСЗО. В результате разрыва снаряда погибла местная жительница, еще три человека − двое мужчин 42 и 60 лет и 73-летняя женщина − получили осколочные ранения".

Реклама:

Детали: В 18:40 россияне били из артиллерии по пгт Великая Новоселка, в результате чего ранения получила 81-летняя женщина. 

Прокуратура начала досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW

Лучший результат в истории: Украина получила на "Играх непокоренных" 34 медали

В Токмаке прилетело в место расположения техники оккупантов – мэр Мелитополя

Выдворенный из Молдовы глава Sputnik оказался офицером ГРУ и уроженцем Украины – СМИ

В Праге тысячи людей митинговали против правительства, критиковали и помощь Украине

Все новости...
Донецкая область
Россия обстреляла Торецк и Новоукраинку, есть погибший и раненые
В Константиновке завершили спасательную операцию: 17 человек погибли
ССО выследили, арта сожгла склад ракет "Вихрь" для ударных вертолетов РФ
Последние новости
05:01
видеоВ Орловской области РФ дрон атаковал и повредил нефтебазу - РосСМИ
04:33
обновленоРакетная опасность: В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога
04:13
Россияне становятся в оборону на Запорожье и передислоцируют элитные формирования - ISW
03:57
В южных областях воздушная тревога: Силы обороны предупредили о возможном ракетном ударе
03:38
Воздушные силы предупредили о взлете 7 бомбардировщиков РФ с аэродрома "Оленья"
02:29
Россияне заявили об атаке беспилотников на Москву и Крым
01:31
Цены на боеприпасы резко выросли: в НАТО хотят увеличить производство
00:37
обновленоРоссияне нанесли удары по Харькову
00:16
Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 37 раз - ОВА
23:49
Лавров собрался на заседание СБ ООН, где может быть и Зеленский
Все новости...
Реклама: