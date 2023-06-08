Парламент Молдовы поддержал предоставление гражданства всем детям, рожденным в стране

Молдавский парламент в четверг поддержал законопроект, который предусматривает автоматическое предоставление гражданства Молдовы детям, рожденным на территории страны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Radio Chisinau.

За законодательную инициативу, предусматривающую гарантированное право на молдавское гражданство для каждого ребенка, рожденного на территории Молдовы, во втором чтении проголосовали 68 депутатов.

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Документ имеет целью внести изменения в закон "О гражданстве Республики Молдова". Из него исключат фразу о том, что право на молдавское гражданство дети имеют только тогда, если на момент рождения хотя бы один из их родителей имеет право на проживание, пользуется международной защитой или признан компетентными органами лицом без гражданства.

Исключив это положение, проект имеет целью привести правовую норму в соответствие с положениями Конвенции ООН о статусе апатридов, Конвенции ООН о сокращении безгражданства и Конвенции о правах ребенка.

Законодательная инициатива принадлежит депутату партии власти Молдовы "Действие и справедливость" Анжеле Мунтяну-Пожога. Ее выдвинули еще в 2021 году для сокращения дискриминации в Молдове.

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В прошлом году в Молдове предложили лишать молдавского гражданства лиц, которые одновременно являются гражданами Молдовы и России, в случае участия в войне РФ против Украины в рядах российской армии.