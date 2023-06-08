Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Парламент Молдовы поддержал предоставление гражданства всем детям, рожденным в стране

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 18:26

Молдавский парламент в четверг поддержал законопроект, который предусматривает автоматическое предоставление гражданства Молдовы детям, рожденным на территории страны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Radio Chisinau.

За законодательную инициативу, предусматривающую гарантированное право на молдавское гражданство для каждого ребенка, рожденного на территории Молдовы, во втором чтении проголосовали 68 депутатов.

Документ имеет целью внести изменения в закон "О гражданстве Республики Молдова". Из него исключат фразу о том, что право на молдавское гражданство дети имеют только тогда, если на момент рождения хотя бы один из их родителей имеет право на проживание, пользуется международной защитой или признан компетентными органами лицом без гражданства.

Исключив это положение, проект имеет целью привести правовую норму в соответствие с положениями Конвенции ООН о статусе апатридов, Конвенции ООН о сокращении безгражданства и Конвенции о правах ребенка.

Законодательная инициатива принадлежит депутату партии власти Молдовы "Действие и справедливость" Анжеле Мунтяну-Пожога. Ее выдвинули еще в 2021 году для сокращения дискриминации в Молдове.

В прошлом году в Молдове предложили лишать молдавского гражданства лиц, которые одновременно являются гражданами Молдовы и России, в случае участия в войне РФ против Украины в рядах российской армии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Молдовагражданство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Разрушение Каховской ГЭС: в Крым вода не будет поступать минимум год – "Укргидроэнерго"

Контрнаступление: Минобороны уже насчитало 7 освобожденных населенных пунктов

Кулеба: Партнеры не сомневаются, что Украина не причастна к подрыву Каховской ГЭС

картаУкраина наступает на нескольких направлениях, но с переменным успехом – западные СМИ

Минная опасность возросла на побережье Одесской области

видеоДрон уничтожил спутниковую систему связи россиян: в Минцифры показали видео

Все новости...
Молдова
Канада ввела санкции против молдавского олигарха Шора и его партии
Зеленский "убил" формат переговоров по Приднестровью 5+2 и объяснил роль Украины
Зеленский: Действия ВСУ в Приднестровье возможны только с согласия Кишинева
Последние новости
00:38
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС: на Херсонщине ввели новые запреты
23:44
Новый президент Латвии: преградой для вступления Украины в НАТО является не Венгрия
23:35
Как воспитывать ребенка одному – советы психологов
23:28
ВСУ за неделю взяли под контроль 16 кв. км на Бахмутском направлении – Маляр
23:17
СМИ: США во вторник объявят о новой военной помощи Украине, в частности БМП
23:09
Распад России после войны возможен, но есть и другие сценарии – глава МИД Латвии
22:55
Результаты неутешительны: Зеленский анонсировал "проекты решений" по ответственным за укрытия
22:44
Макрон: Контрнаступление Украины может длиться "недели, а то и месяцы"
22:33
Зеленский провел Ставку: Потери у врага именно такие, как нам нужно
22:17
США продвигают реформу Совбеза ООН: больше постоянных членов, но без права вето - WP
Все новости...
Реклама: