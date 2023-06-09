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Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов

Ольга ГлущенкоПятница, 9 июня 2023, 07:54
Точный удар: в Донецке Силы обороны уничтожили 56 оккупантов
украинские военные, иллюстративное фото Генштаба

В оккупированном Донецке защитники ударили по району сосредоточения российских боевиков в тренировочном лагере и уничтожили 56 захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "В юго-западной части временно оккупированного Донецка отмечено пребывание подразделения "Ахмат". Оккупанты занимаются грабежом гражданского населения в упомянутом районе города, а также снимают постановочные видео о ведении боевых действий".

Детали: В штабе отметили, что 6 июня Силы обороны нанесли эффективное огневое поражение по району сосредоточения боевиков в тренировочном лагере. Как следствие - враг понес потери - 56 погибших.

"Санитарные потери уточняются", – добавили в штабе.

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Темы: Донецквойна
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