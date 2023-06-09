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Влучний удар: у Донецьку Сили оборони знищили 56 окупантів

Ольга Глущенко П'ятниця, 9 червня 2023, 07:54
Влучний удар: у Донецьку Сили оборони знищили 56 окупантів
українські військові, ілюстративне фото Генштабу

В окупованому Донецьку захисники вдарили по району зосередження російських бойовиків у тренувальному таборі та знищили 56 загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "У південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька відзначено перебування підрозділу "Ахмат". Окупанти займаються грабежем цивільного населення у згаданому районі міста, а також знімають постановочні відео про ведення бойових дій".

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Деталі: У штабі зазначили, що 6 червня Сили оборони завдали ефективного вогневого ураження по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі. Як наслідок – ворог зазнав втрат – 56 загиблих.

"Санітарні втрати уточнюються", – додали у штабі.

Теми: Донецьквійна
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