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Оккупанты сознались, что ГЭС взорвала российская ДРГ - перехват СБУ

Станислав ПогориловПятница, 9 июня 2023, 10:22
Оккупанты сознались, что ГЭС взорвала российская ДРГ - перехват СБУ
Фото: Getty Images

Служба безопасности перехватила разговор оккупантов, в котором они рассказывают, что Каховскую ГЭС взорвала российская диверсионная группа.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге нашего государства".

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Детали:  "Там не они (Украина, - ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", - рассказывает российский военный.

Далее оккупант описывает последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в России: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушения.

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Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Темы: Каховская ГЭСоккупациявзрыввойна
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