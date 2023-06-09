Оккупанты сознались, что ГЭС взорвала российская ДРГ - перехват СБУ

Служба безопасности перехватила разговор оккупантов, в котором они рассказывают, что Каховскую ГЭС взорвала российская диверсионная группа.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Захватчики хотели шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге нашего государства".

Детали: "Там не они (Украина, - ред.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", - рассказывает российский военный.

Далее оккупант описывает последствия этой катастрофы, которые пытаются скрыть в России: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушения.

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