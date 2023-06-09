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На Киевщине схватили священника УПЦ МП, который получил благодарность из России

Елена РощинаПятница, 9 июня 2023, 11:48
На Киевщине схватили священника УПЦ МП, который получил благодарность из России
Фото ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что в Киевской области остановили священника бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. 

Источник: ГПСУ в Telegram и на сайте

Детали: Священника на днях остановили для проверки пограничники на въезде в столицу.

Во время проверки информации в базах данных и открытых источниках выяснилось, что уроженец Житомирщины 1974 года рождения до недавнего времени был настоятелем одного из храмов "УПЦ МП" на территории Киевской области.

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Также есть информация о его возможной причастности к диверсионной деятельности страны агрессора на территории Украины.

Дословно Госпогранслужба: "Очередной фанат "русского мира" в рясе попался. На Киевщине остановили священника бывшей УПЦ МП. В его телефоне нашли российские номера, литературу российского происхождения и благодарность от главы Тверской митрополии РФ от 2023 года. 

Благодарность уже есть, а духовное исцеление настоятель получит в СБУ!".

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Детали: ГПСУ обнародовала фото мужчины в гражданской одежде, его "благодарность" и "Воинский требник" (сборник молитвенных пений).

Судя по тексту благодарности, она выдана за "добросовестный труд" во время практики в Твери (РФ) в феврале 2023 года.

После проверки пограничники передали церковника Службе безопасности Украины (СБУ).

 
 
 
 

Темы: УПЦ МППограничная службаСБУКиевская область
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