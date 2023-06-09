Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Киевщине схватили священника УПЦ МП, который получил благодарность из России

Елена РощинаПятница, 9 июня 2023, 11:48
На Киевщине схватили священника УПЦ МП, который получил благодарность из России
Фото ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины сообщает, что в Киевской области остановили священника бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. 

Источник: ГПСУ в Telegram и на сайте

Детали: Священника на днях остановили для проверки пограничники на въезде в столицу.

Реклама:

Во время проверки информации в базах данных и открытых источниках выяснилось, что уроженец Житомирщины 1974 года рождения до недавнего времени был настоятелем одного из храмов "УПЦ МП" на территории Киевской области.

Также есть информация о его возможной причастности к диверсионной деятельности страны агрессора на территории Украины.

Дословно Госпогранслужба: "Очередной фанат "русского мира" в рясе попался. На Киевщине остановили священника бывшей УПЦ МП. В его телефоне нашли российские номера, литературу российского происхождения и благодарность от главы Тверской митрополии РФ от 2023 года. 

ВИДЕО ДНЯ

Благодарность уже есть, а духовное исцеление настоятель получит в СБУ!".

Детали: ГПСУ обнародовала фото мужчины в гражданской одежде, его "благодарность" и "Воинский требник" (сборник молитвенных пений).

Судя по тексту благодарности, она выдана за "добросовестный труд" во время практики в Твери (РФ) в феврале 2023 года.

После проверки пограничники передали церковника Службе безопасности Украины (СБУ).

 
 
 
 

Темы: УПЦ МППограничная службаСБУКиевская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
УПЦ МП
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
У Митрополита Павла диагностировали острый инфаркт – адвокат
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: