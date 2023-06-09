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Эстония запретила въезд патриарху Кириллу

Пятница, 9 июня 2023, 15:39

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна повторно одобрил санкции в рамках "списка Магнитского", запретив въезд в страну 58 людям, включая лидера Российской православной церкви патриарха Кирилла.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Postimees.

По словам министра, всем людям из списка запретили въезд в Эстонию, поскольку они были вовлечены в грубые нарушения прав человека или способствовали их совершению.

"Патриарх Кирилл является одним из крупнейших пропагандистов и распространителей путинской идеологии. Давно пора было внести его в черный список. Он оправдывал и подстрекал к войне против Украины", – заявил министр.

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Он добавил, что людям, которые поддерживают зверства России в Украине, не рады в Эстонии. "Я призываю все страны ввести запрет на въезд сторонников и исполнителей жестоких преступлений России", – сказал Тсахкна.

Запрет на въезд также наложили на девять преследователей российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы.

Санкционный список был пересмотрен в связи с истечением срока действия запрета на въезд, наложенного распоряжением правительства в 2018 году. "Мы также добавили в список людей, которые являются грубыми нарушителями прав человека, которым не рады в Эстонии", – добавил Тсахкна.

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Напомним, в апреле Чехия ввела санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, который поддержал вторжение в Украину.

Ранее патриарх Кирилл не попал в санкционный список ЕС из-за сопротивления Венгрии.

Темы: ЭстонияРосcия
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