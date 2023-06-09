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В российской Уфе вспыхнул склад с горюче-смазочными материалами

"Украинская правда"Пятница, 9 июня 2023, 20:05
В российской Уфе вспыхнул склад с горюче-смазочными материалами

В российском городе Уфа на железнодорожной станции горит склад с горюче-смазочными материалами.

Источник: сообщение местного российского издания mkset.ru, РИА Новости

Детали: Местные СМИ пишут, что возгорание произошло на складе горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада по адресу ул. Малая Селикатная в Уфе.

На место приехали силы МЧС России по повышенному рангу пожара №3 в количестве 17 единиц техники, пожарный поезд и катер. Горит 60 кубов ГСМ.

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Темы: пожарРосcия
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