В российской Уфе вспыхнул склад с горюче-смазочными материалами

В российском городе Уфа на железнодорожной станции горит склад с горюче-смазочными материалами.

Источник: сообщение местного российского издания mkset.ru, РИА Новости

Детали: Местные СМИ пишут, что возгорание произошло на складе горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада по адресу ул. Малая Селикатная в Уфе.

На место приехали силы МЧС России по повышенному рангу пожара №3 в количестве 17 единиц техники, пожарный поезд и катер. Горит 60 кубов ГСМ.

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В Уфі спекотний вечір п'ятниці. Горять вагони із паливно-мастильними матеріалами. pic.twitter.com/Pf4aCyGXfG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 9, 2023