Суровикина допросили и отпустили – СМИ
По одной из версий российских медиа, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ и заместитель командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин не арестован: его допросили – и отпустили.
Источник: "Важные истории", "Bloomberg", "Медиазона"
Детали: Источники "Важных историй" не подтверждают арест генерала Суровикина в связи с его причастностью к мятежу главаря группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Два источника, близких к Генштабу и ФСБ, рассказали, что Суровикин не арестован и не находится в "Лефортове", его допрашивали, но затем отпустили.
"Bloomberg" также написал, что Суровикина допросили о мятеже Пригожина. По словам собеседника этого издания, генерала "держат в одном месте, но не в тюрьме, и следователи обращаются с ним осторожно, чтобы не разозлить других военных, которые восхищаются достижениями Суровикина в армии".
Z-каналы писали, что 29 июня Суровикин якобы был на совещании в Ростове-на-Дону, но журналист Дмитрий Колезев это опровергает. По информации журналиста, Сергей Шойгу обвинил Суровикина в измене, но арестовать генерала опасаются, так как офицеры за него. Шойгу попытается "максимально очернить" Сурровикина.
Ранее российские медиа писали, что 25 июня Суровикина задержали и отправили в СИЗО "Лефортово", подконтрольное ФСБ. "Financial Times" также написал о задержании генерала.
Американские издания "The Wall Street Journal" и "The New York Times" со ссылкой на данные разведслужб писали, что Пригожин уведомил Суровикина о подготовке мятежа, а некоторые российские генералы могли сочувствовать мятежникам. Источники NYT полагали, что Пригожин остался жив после мятежа благодаря дружбе с Суровикиным.
Дочь Суровикина заявила, что ничего не произошло, а жена Суровикина – отказалась комментировать.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков посоветовал спрашивать о судьбе Суровикина у Минобороны РФ.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне. "Вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М (командный пункт) и шесть вертолетов армии РФ, из-за чего погибли от 13 до 20 человек.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- 26 июня Пригожин заявил, что целью его марша на Москву было защитить группу "Вагнер" от уничтожения, ведь до 1 июля наемники должны были бы подписать контракт с Минобороны РФ, а они не хотели. Он также заявил, что остановился, чтобы "не проливать российскую кровь", когда Лукашенко предложил ему найти пути решения для дальнейшей работы "ЧВК Вагнер" в "законной юрисдикции".