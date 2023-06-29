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Суровикина допросили и отпустили – СМИ

Елена РощинаЧетверг, 29 июня 2023, 20:08
Суровикина допросили и отпустили – СМИ
Сергей Суровикин и Владимир Путин, фото из Телеграмм Важные истории

По одной из версий российских медиа, главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ и заместитель командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине Сергей Суровикин не арестован: его допросили – и отпустили. 

Источник: "Важные истории", "Bloomberg", "Медиазона"

Детали: Источники "Важных историй" не подтверждают арест генерала Суровикина в связи с его причастностью к мятежу главаря группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Два источника, близких к Генштабу и ФСБ, рассказали, что Суровикин не арестован и не находится в "Лефортове", его допрашивали, но затем отпустили.

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"Bloomberg" также написал, что Суровикина допросили о мятеже Пригожина. По словам собеседника этого издания, генерала "держат в одном месте, но не в тюрьме, и следователи обращаются с ним осторожно, чтобы не разозлить других военных, которые восхищаются достижениями Суровикина в армии". 

Z-каналы писали, что 29 июня Суровикин якобы был на совещании в Ростове-на-Дону, но журналист Дмитрий Колезев это опровергает. По информации журналиста, Сергей Шойгу обвинил Суровикина в измене, но арестовать генерала опасаются, так как офицеры за него. Шойгу попытается "максимально очернить" Сурровикина.

Ранее российские медиа писали, что 25 июня Суровикина задержали и отправили в СИЗО "Лефортово", подконтрольное ФСБ. "Financial Times" также написал о задержании генерала.

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Американские издания "The Wall Street Journal" и "The New York Times" со ссылкой на данные разведслужб писали, что Пригожин уведомил Суровикина о подготовке мятежа, а некоторые российские генералы могли сочувствовать мятежникам. Источники NYT полагали, что Пригожин остался жив после мятежа благодаря дружбе с Суровикиным.

Дочь Суровикина заявила, что ничего не произошло, а жена Суровикина – отказалась комментировать.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков посоветовал спрашивать о судьбе Суровикина у Минобороны РФ.

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Темы: СуровикинРосcияПригожин
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