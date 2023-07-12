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В Госдуме рассказали, куда делся Суровикин

Станислав ПогориловСреда, 12 июля 2023, 15:16
В Госдуме рассказали, куда делся Суровикин
сергей Суровикин, фото: Getty Images

Председатель комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов заявил, что заместитель командующего объединенной группировки российских войск в Украине Сергей Суровикин сейчас отдыхает, не уточнив, где именно.

Источник: "Meduza", Telegram-канал Shot

Прямая речь Картаполова: Он (Суровикин - ред.) отдыхает сейчас пока что. Не доступен".

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Детали: При этом глава комитета заявил, что сам не общается с генералом, который исчез из публичного пространства. Он также не уточнил, где именно может отдыхать Суровикин.

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Темы: СуровикинвойнаРосcия
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