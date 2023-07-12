В Госдуме рассказали, куда делся Суровикин

Председатель комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов заявил, что заместитель командующего объединенной группировки российских войск в Украине Сергей Суровикин сейчас отдыхает, не уточнив, где именно.

Источник: "Meduza", Telegram-канал Shot

Прямая речь Картаполова: Он (Суровикин - ред.) отдыхает сейчас пока что. Не доступен".

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Детали: При этом глава комитета заявил, что сам не общается с генералом, который исчез из публичного пространства. Он также не уточнил, где именно может отдыхать Суровикин.

Что предшествовало:

Перед этим британская разведка знанчила, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, который впервые после мятежа группы "Вагнер" появился в эфире, заслушал доклад начальника штаба Воздушно-космических сил России Виктора Афзалова, а не самого Суровикина.

Издание The New York Times указывало, что Суровикин знал о планах Евгения Пригожина совершить мятеж в России.

Российские медиа писали, что 25 июня Суровикина задержали и отправили в СИЗО "Лефортово", подконтрольное ФСБ. По другой версии его допросили и отпустили.