В Госдуме рассказали, куда делся Суровикин

Председатель комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов заявил, что заместитель командующего объединенной группировки российских войск в Украине Сергей Суровикин сейчас отдыхает, не уточнив, где именно.

Источник: "Meduza", Telegram-канал Shot

Прямая речь Картаполова: Он (Суровикин - ред.) отдыхает сейчас пока что. Не доступен".

Детали: При этом глава комитета заявил, что сам не общается с генералом, который исчез из публичного пространства. Он также не уточнил, где именно может отдыхать Суровикин.

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