Пригожин после бунта встречался с Путиным в Кремле – СМИ
Источники в западной разведке утверждают, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Москве и 1 июля встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.
Источник: французское издание Libération со ссылкой на источники в западной разведке
Дословно: "По данным западных разведывательных источников, Пригожин на самом деле находится в российской столице.
По сообщениям, по меньшей мере с пятницы, 1 июля, Пригожина удерживают в Кремле, куда его вызвали вместе с его главными командирами.
Говорят, что он встретился с Владимиром Путиным, а также имел встречу с генералом Виктором Золотовым, командующим Национальной гвардии Росгвардии и одним из самых преданных последователей российского президента, и Сергеем Нарышкиным, главой российской внешней разведки".
Предыстория:
- 6 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и вагнеровцев на территории страны сейчас нет.
- После мятежа и разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- 27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.
- В тот же день Лукашенко утверждал, что Пригожин находится в Беларуси.
- 4 июля сообщалось, что Пригожин лично прибыл в Петербург, где ему вернули изъятое во время обысков оружие.