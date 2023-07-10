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Пригожин после бунта встречался с Путиным в Кремле – СМИ

Алена МазуренкоПонедельник, 10 июля 2023, 10:03
Пригожин после бунта встречался с Путиным в Кремле – СМИ

Источники в западной разведке утверждают, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Москве и 1 июля встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Источник: французское издание Libération со ссылкой на источники в западной разведке

Дословно: "По данным западных разведывательных источников, Пригожин на самом деле находится в российской столице.

По сообщениям, по меньшей мере с пятницы, 1 июля, Пригожина удерживают в Кремле, куда его вызвали вместе с его главными командирами.

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Говорят, что он встретился с Владимиром Путиным, а также имел встречу с генералом Виктором Золотовым, командующим Национальной гвардии Росгвардии и одним из самых преданных последователей российского президента, и Сергеем Нарышкиным, главой российской внешней разведки".

Предыстория:

  • 6 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и вагнеровцев на территории страны сейчас нет.
  • После мятежа и разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
  • 27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.
  • В тот же день Лукашенко утверждал, что Пригожин находится в Беларуси.
  • 4 июля сообщалось, что Пригожин лично прибыл в Петербург, где ему вернули изъятое во время обысков оружие.

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Темы: ПригожинПутинвойна
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