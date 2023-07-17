Трагедия рейса MH17 не будет забыта - Зеленский

Украина чтит память жертв рейса Амстердам - Куала-Лумпур "Малайзийских авиалиний", который подконтрольные Кремлю донецкие боевики сбили российским "Буком" 17 июля 2014 года.

Источник: президент Владимир Зеленский, глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Наши мысли и сердца вместе с семьями и близкими каждого и каждой из 298 погибших. Эта трагедия, которую устроил агрессор, никогда не будет забыта. Государство-оккупант, государство-террорист ответит в полной мере за все преступления, совершенные в Украине".

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Прямая речь Кулебы: "Россия сбила MH17 9 лет назад, убив всех 298 человек на борту. Она годами врала о трагедии, пытаясь избежать ответственности, пока голландский суд не установил правду. Мы скорбим по жертвам MH17 и повторяем: ответственность за российские преступления неизбежна".

Russia shot down #MH17 9 years ago, killing all 298 people aboard. It lied about the tragedy for years trying to dodge accountability, until the Dutch trial stated the truth. We mourn the MH17 victims and reiterate: accountability for Russian crimes is inevitable. @United24media pic.twitter.com/g5BGET3yHI — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 17, 2023

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Предыстория:

В катастрофе самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года на востоке Украины погибли все 298 человек, находившихся на борту, в том числе 196 граждан Нидерландов.

Суд по делу начался 9 марта 2020 года после того, как международная следственная группа JIT собирала доказательства в течение нескольких лет.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Окружной суд Гааги признал виновными в сбитии самолета MH17 Игоря Гиркина, а также подчиненных ему боевиков Сергея Дубинского и Леонида Харченко, но оправдал Олега Пулатова. Гиркин, Дубинский и Харченко заочно были приговорены к пожизненному заключению. Суд поручил обеспечить их арест.

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