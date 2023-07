Трагедия рейса MH17 не будет забыта - Зеленский

Украина чтит память жертв рейса Амстердам - Куала-Лумпур "Малайзийских авиалиний", который подконтрольные Кремлю донецкие боевики сбили российским "Буком" 17 июля 2014 года.

Источник: президент Владимир Зеленский, глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Наши мысли и сердца вместе с семьями и близкими каждого и каждой из 298 погибших. Эта трагедия, которую устроил агрессор, никогда не будет забыта. Государство-оккупант, государство-террорист ответит в полной мере за все преступления, совершенные в Украине".

Прямая речь Кулебы: "Россия сбила MH17 9 лет назад, убив всех 298 человек на борту. Она годами врала о трагедии, пытаясь избежать ответственности, пока голландский суд не установил правду. Мы скорбим по жертвам MH17 и повторяем: ответственность за российские преступления неизбежна".

Russia shot down #MH17 9 years ago, killing all 298 people aboard. It lied about the tragedy for years trying to dodge accountability, until the Dutch trial stated the truth. We mourn the MH17 victims and reiterate: accountability for Russian crimes is inevitable. @United24media pic.twitter.com/g5BGET3yHI