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Трагедия рейса MH17 не будет забыта - Зеленский

Валентина РоманенкоПонедельник, 17 июля 2023, 13:46
Трагедия рейса MH17 не будет забыта - Зеленский
MH17. фото Getty Images

Украина чтит память жертв рейса Амстердам - Куала-Лумпур "Малайзийских авиалиний", который подконтрольные Кремлю донецкие боевики сбили российским "Буком" 17 июля 2014 года.

Источник: президент Владимир Зеленский, глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter

Прямая речь Зеленского: "Наши мысли и сердца вместе с семьями и близкими каждого и каждой из 298 погибших. Эта трагедия, которую устроил агрессор, никогда не будет забыта. Государство-оккупант, государство-террорист ответит в полной мере за все преступления, совершенные в Украине".

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Прямая речь Кулебы: "Россия сбила MH17 9 лет назад, убив всех 298 человек на борту. Она годами врала о трагедии, пытаясь избежать ответственности, пока голландский суд не установил правду. Мы скорбим по жертвам MH17 и повторяем: ответственность за российские преступления неизбежна".

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Предыстория:

  • В катастрофе самолета Malaysia Airlines 17 июля 2014 года на востоке Украины погибли все 298 человек, находившихся на борту, в том числе 196 граждан Нидерландов.
  • Суд по делу начался 9 марта 2020 года после того, как международная следственная группа JIT собирала доказательства в течение нескольких лет.
  • Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.
  • Окружной суд Гааги признал виновными в сбитии самолета MH17 Игоря Гиркина, а также подчиненных ему боевиков Сергея Дубинского и Леонида Харченко, но оправдал Олега Пулатова. Гиркин, Дубинский и Харченко заочно были приговорены к пожизненному заключению. Суд поручил обеспечить их арест.

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Темы: MH17
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