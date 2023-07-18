Церковники МП поставили в лавре урну для сбора на залог митрополита Павла
Представители УПЦ МП собирают деньги на залог для митрополита Павла (Петра Лебедя), которого подозревают в поддержке войны: они даже поставили урну для пожертвований на это в храме святого Агапита Печерского Киево-Печерской лавры.
Источник: спикер УПЦ МП Климент в комментарии hromadske, спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в Facebook
Детали: Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сфотографировал урну с подписью "На залог за митрополита Павла" в лавре.
Он возмутился, что "пока весь украинский народ собирает деньги на беспилотники для Вооруженных Сил Украины, донатит на оборону Украины и победу над российскими оккупантами, в Киево-Печерской Лавре адепты московского патриархата собирают деньги на залог подозреваемого агента Кремля".
Представитель УПЦ МП Климент подтвердил, что сбор проводят.
Прямая речь Климента: "Да, такой сбор существует (в Киево-Печерской лавре – ред.). Нам один электронный ресурс, через который мы собирали эти средства, заблокировал этот сбор. Пытаемся собирать какими-то другими способами".
Предыстория:
- 1 апреля Павлу (Лебедю) вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".
- СБУ обнародовала нарезку из телефонных разговоров и проповедей Павла.
- Павел Лебедь в зале суда заявил, что он "против агрессии", но не упомянул о России.
- 1 апреля Шевченковский райсуд Киева отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест, но 14 июля Соломенский райсуд столицы изменил меру пресечения на содержание под стражей с возможностью внести залог в более чем 33 миллиона гривен.