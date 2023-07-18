Церковники МП поставили в лавре урну для сбора на залог митрополита Павла

Сбор на залог для Павла в лавре, фото из Facebook Andriy Kovalov

Представители УПЦ МП собирают деньги на залог для митрополита Павла (Петра Лебедя), которого подозревают в поддержке войны: они даже поставили урну для пожертвований на это в храме святого Агапита Печерского Киево-Печерской лавры.

Источник: спикер УПЦ МП Климент в комментарии hromadske, спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в Facebook

Детали: Спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сфотографировал урну с подписью "На залог за митрополита Павла" в лавре.

Он возмутился, что "пока весь украинский народ собирает деньги на беспилотники для Вооруженных Сил Украины, донатит на оборону Украины и победу над российскими оккупантами, в Киево-Печерской Лавре адепты московского патриархата собирают деньги на залог подозреваемого агента Кремля".

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Представитель УПЦ МП Климент подтвердил, что сбор проводят.

Прямая речь Климента: "Да, такой сбор существует (в Киево-Печерской лавре – ред.). Нам один электронный ресурс, через который мы собирали эти средства, заблокировал этот сбор. Пытаемся собирать какими-то другими способами".

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