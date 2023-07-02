В Запорожье слышали взрыв – СМИ
Воскресенье, 2 июля 2023, 21:46
В некоторых районах Запорожья в воскресенье вечером был слышен взрыв, предположительно, взорвался боеприпас в пляжной зоне.
Источник: Суспільне, Запоріжжя.Інфо
Детали: Как сообщают корреспонденты Суспільного, в некоторых районах Запорожья был слышен взрыв.
Реклама:
При этом тревога в городе и области не была объявлена.
Местное издание Запоріжжя.Інфо сообщило, что взорвался какой-то предмет в пляжной зоне. Скорее всего, это "старая мина или какой-то боеприпас".