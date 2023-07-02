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В Запорожье слышали взрыв – СМИ

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 21:46
В Запорожье слышали взрыв – СМИ
место взрыва в Запорожье, фото: Запоріжжя.Інфо

В некоторых районах Запорожья в воскресенье вечером был слышен взрыв, предположительно, взорвался боеприпас в пляжной зоне.

Источник: Суспільне, Запоріжжя.Інфо

Детали: Как сообщают корреспонденты Суспільного, в некоторых районах Запорожья был слышен взрыв.

При этом тревога в городе и области не была объявлена.

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Местное издание Запоріжжя.Інфо сообщило, что взорвался какой-то предмет в пляжной зоне. Скорее всего, это "старая мина или какой-то боеприпас".

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Темы: Запорожьевзрыв
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