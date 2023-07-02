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Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде

Катерина ТищенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 23:56
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
матч Украина-Франция четвертьфинала молодежного Евро по футболу, фото Getty Images

Сборная Украины по футболу вышла в полуфинал молодежного Евро-2024, одержав волевую победу над Францией со счетом 3:1.

Источник: Суспільне спорт

Детали: Матч Украина - Франция закрывал программу поединков плей-офф. Перед ним определились три из четырех участников - туда вышли Израиль, Испания и Англия.

В поединке против Франция украинцы боролись за выход в полуфинал молодежного Евро. А также на Олимпиаду-2024 - после победы сборной Англии туда выходили все три полуфиналиста.

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Украинцы начали матч с незасчитанного гола из-за офсайда. После чего на 19-й минуте счет открыла Франция: Райан Шерки разобрался с защитниками сборной Украины и открыл счет в матче.

Однако еще до перерыва Украина не только сравняла счет, но и вышла вперед. Сначала арбитр поставил пенальти из-за фола на Михаиле Мудрике, который реализовал Георгий Судаков. А перед перерывом Мудрик пасом на ход вывел Судакова, после чего тот обыграл голкипера Франции и вышел вперед.

После перерыва Франция сравняла счет, который отменил арбитр из-за офсайда у нападающего Эли Вахи. А вот Украина гол забила: Артем Бондаренко обыграл возле вратарской игроков Франции и пробил точно в ворота.

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В итоге со счетом 3:1 Украина обыграла Францию, вышла в полуфинал Евро-2023, а вместе с этим и на Олимпиаду-2024.

Темы: футболОлимпиадаспорт
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