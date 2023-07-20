У Шойгу заявили, что третий день мстят ракетами за Крымский мост

Российское минобороны заявило, что удары по Одессе и Николаеву 20 июля, в результате которых погибли мирные люди, были местью за повреждение Крымского моста.

Источник: Минобороны РФ

Дословно Минобороны РФ: "Ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области".

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Детали: Оккупанты также продолжили лгать, что в районе Николаев якобы уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.



Россияне, которые убили минимум 3 и ранили минимум 32 мирных жителей за сутки, цинично заявили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".

Что было раньше: Ночью 20 июля оккупанты атаковали южные регионы Украины, в частности, Одессу и Николаев, выпустив 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе. В результате ночной атаки россиян в Одессе погиб парень 2002 года рождения, в Николаеве также сообщают об одном погибшем мужчине. Также оккупанты повредили здание генерального консульства Китая в центре Одессы.

Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине.

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