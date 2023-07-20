Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Шойгу заявили, что третий день мстят ракетами за Крымский мост

Ирина БалачукЧетверг, 20 июля 2023, 14:40
У Шойгу заявили, что третий день мстят ракетами за Крымский мост
Последствия ночного удара россиян по Одессе. Фото ГСЧС

Российское минобороны заявило, что удары по Одессе и Николаеву 20 июля, в результате которых погибли мирные люди, были местью за повреждение Крымского моста.

Источник: Минобороны РФ

Дословно Минобороны РФ: "Ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области".

Детали: Оккупанты также продолжили лгать, что в районе Николаев якобы уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.

Россияне, которые убили минимум 3 и ранили минимум 32 мирных жителей за сутки, цинично заявили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".

Реклама:

Что было раньше: Ночью 20 июля оккупанты атаковали южные регионы Украины, в частности, Одессу и Николаев, выпустив 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе. В результате ночной атаки россиян в Одессе погиб парень 2002 года рождения, в Николаеве также сообщают об одном погибшем мужчине. Также оккупанты повредили здание генерального консульства Китая в центре Одессы.

Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет. 
  • Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
  • Российский диктатор Владимир Путин пообещал, что Россия отомстит за удар по Крымскому мосту.
  • Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ночные удары по Одессе 18 июля − это "удары возмездия за Крымский мост".

Темы: Росcияракетный ударОдессаКерченский мост
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЕще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море

фото, видеоОккупанты попали в многоэтажку и здание СБУ в Днепре

обновленоНАПК считает, что Тимошенко злоупотреблял полномочиями. Тот грозит судом

документХарлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду

Минкульт временно возглавит Ростислав Карандеев: что о нем известно

Президент ветировал закон о выделении полумиллиарда на строительство музея Голодомора

Все новости...
Росcия
Санкции против топ-чиновников РФ и двух приспешников Пригожина ввели США
За помощь России США ввели санкции против компаний из Кыргызстана 
Россияне устроили дебош на курорте в Черногории: их избили стульями
Последние новости
04:08
Российские ракеты угрожают Запорожской и Днепропетровской областям – Воздушные силы
03:47
Оккупанты планируют теракты против собственного населения в Брянской области – ЦНС
03:10
ВСУ скоро будут в Крыму – Буданов
02:27
Обстрелы Сумщины: за сутки – 85 "прилетов"
01:59
видеоПутин заявил, что РФ вывела армию из-под Киева, потому что ее "просили"
01:10
обновлено от 23:47Оккупанты перекрывали движение авто по Крымскому мосту
00:55
Потери врага на Таврическом направлении за сутки составили более 2 рот – Тарнавский
00:25
"Нейтральный статус Украины" имеет принципиальное значение для РФ – Путин
23:59
КолонкаISW: Длительная инициатива Украины на поле боя – это возможность использовать слабость Кремля.
23:54
фотоМэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ
Все новости...
Реклама: