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У Шойгу заявили, что третий день мстят ракетами за Крымский мост

Ирина БалачукЧетверг, 20 июля 2023, 14:40
У Шойгу заявили, что третий день мстят ракетами за Крымский мост
Последствия ночного удара россиян по Одессе. Фото ГСЧС

Российское минобороны заявило, что удары по Одессе и Николаеву 20 июля, в результате которых погибли мирные люди, были местью за повреждение Крымского моста.

Источник: Минобороны РФ

Дословно Минобороны РФ: "Ночью Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичевска Одесской области".

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Детали: Оккупанты также продолжили лгать, что в районе Николаев якобы уничтожили объекты топливной инфраструктуры и склады боеприпасов ВСУ.

Россияне, которые убили минимум 3 и ранили минимум 32 мирных жителей за сутки, цинично заявили, что "цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены".

Что было раньше: Ночью 20 июля оккупанты атаковали южные регионы Украины, в частности, Одессу и Николаев, выпустив 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе. В результате ночной атаки россиян в Одессе погиб парень 2002 года рождения, в Николаеве также сообщают об одном погибшем мужчине. Также оккупанты повредили здание генерального консульства Китая в центре Одессы.

Противовоздушная оборона уничтожила 18 воздушных целей из 38, которые российские оккупанты запустили по Украине.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Под утро 17 июля так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное происшествие", в связи с чем движение на мосту остановлено. Российские ТГ-каналы сообщают, что на мосту "упал" пролет. 
  • Источники "Украинской правды" сообщили, что ночная атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС. Отмечалось, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Позже версию о 2 надводных беспилотниках озвучило и российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
  • Российский диктатор Владимир Путин пообещал, что Россия отомстит за удар по Крымскому мосту.
  • Позже пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ночные удары по Одессе 18 июля − это "удары возмездия за Крымский мост".

Темы: Росcияракетный ударОдессаКерченский мост
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