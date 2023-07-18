Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Песков заявил, что удары по Одессе − месть за Крымский мост

Ирина БалачукВторник, 18 июля 2023, 14:43
Песков заявил, что удары по Одессе − месть за Крымский мост
Дмитрий Песков. Фото РИА Новости

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ночные удары по Одессе − это "удары возмездия за Крымский мост".

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости

Дословно РИА Новости: "Песков утвердительно ответил на вопрос, являются ли сегодняшние ночные удары ударами возмездия за Крымский мост. "Да", − сказал он".

Реклама:

Детали: Ранее 18 июля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли "групповой удар возмездия" якобы "высокоточным оружием" морского базирования по объектам, где якобы "готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы".

Также оккупанты заявили, что в районе Николаева и Одессы якобы уничтожили хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых якобы осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РосcияОдессаКерченский мостбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Росcия
Над московским аэропортом "Внуково" закрыли воздушное пространство – росСМИ
Беспилотники разрушили четыре российских Ил-76 в Пскове
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Последние новости
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
Все новости...
Реклама: