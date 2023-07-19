Пригожин впервые выступил в Беларуси: "То, что происходит на фронте, это позор"

Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.

Источник: видео в телеграм-каналах "Разгрузка Вагнера" и "Оркестр Вагнера", связанные с "ЧВК Вагнера"

Детали: На видео Пригожин якобы в Беларуси приветствует наемников с приездом.

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Прямая речь: "Мы достойно воевали. Вы сделали для России очень много. Сейчас происходящее на фронте это позор, в котором нам не надо участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе.

Поэтому принято решение, что мы будем находиться в Беларуси какое-то время".

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Детали: Пригожин рассказывает, что за это время они сделают из белорусской армии "вторую армию мира", а если потребуется, то "заступятся" за них. "Готовимся, повышаем свой уровень, и в новый путь, в Африку и, возможно, вернемся в СВО (так Россия называет войну против Украины) в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт", - сказал Пригожин.

В последнее время в Беларусь прибывали колонны бойцов так называемой "ЧВК Вагнер".

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