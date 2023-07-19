Пригожин впервые выступил в Беларуси: "То, что происходит на фронте, это позор"
Основатель военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин якобы выступил перед наемниками, которые приехали в Беларусь и заявил, что они будут заниматься подготовкой белорусской армии.
Источник: видео в телеграм-каналах "Разгрузка Вагнера" и "Оркестр Вагнера", связанные с "ЧВК Вагнера"
Детали: На видео Пригожин якобы в Беларуси приветствует наемников с приездом.
Прямая речь: "Мы достойно воевали. Вы сделали для России очень много. Сейчас происходящее на фронте это позор, в котором нам не надо участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе.
Поэтому принято решение, что мы будем находиться в Беларуси какое-то время".
Детали: Пригожин рассказывает, что за это время они сделают из белорусской армии "вторую армию мира", а если потребуется, то "заступятся" за них. "Готовимся, повышаем свой уровень, и в новый путь, в Африку и, возможно, вернемся в СВО (так Россия называет войну против Украины) в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставят посрамить самих себя и наш опыт", - сказал Пригожин.
В последнее время в Беларусь прибывали колонны бойцов так называемой "ЧВК Вагнер".
Предыстория:
- Группа "Вагнер" воевала в Украине, особенно активно в Бахмуте, но в конце весны ушла в полевые лагеря.
- 24 июня ЧВК "Вагнер" начала вооруженный мятеж в России из-за конфликта с военным командованием РФ, но уже вечером того дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Евгений Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело против Пригожина в РФ закрыли, он должен был "уйти в Беларусь".
- Предполагается, что 11-12 июля лагерь в Цели посетил Евгений Пригожин. Туда по состоянию на 17 июля приехали по меньшей мере три колонны "вагнеровцев". Они якобы без тяжелого оружия.
- Министерство обороны Беларуси 11 июля заявило, что на беларусских полигонах будет происходить "обмен опытом"между наемниками ЧВК "Вагнер" и Вооруженными Силами Беларуси. 14 июля под Осиповичами уже проходили занятия наемников с подразделениями территориальных войск РБ.