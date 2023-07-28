На Кипре задержан сообщник Жеваго – ГБР
По запросу ГБР в Республике Кипр правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит", который является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более 100 миллионов долларов США.
Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, собеседник УП в правоохранительных органах
Дословно: "На основе собранной ГБР доказательной базы, суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей. Сейчас работники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину".
Детали: Правоохранители не называют имя задержанного, по данным УП речь идет о Сергее Борисове.
Напомним: В конце марта суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго.
Предыстория:
- 27 сентября 2019 года Жеваго сообщили о подозрении в рамках расследования уголовного производства о растрате $113 млн средств банка "Финансы и кредит". Также подозрения объявили ряду топ-менеджеров банка.
- 9 октября 2019 года сообщалось, что Жеваго объявили в розыск по Украине.
- В июле 2021 года ГБР сообщило, что бизнесмен объявлен в международный розыск Интерпола.
- 27 декабря 2022 года полиция Франции задержала Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель. Суд в Шамбери по представлению ГБР вынес решение об экстрадиционном аресте Жеваго.
- Миллиардер в суде заявил, что дело против него является политическим. Жеваго предложил внести залог в миллион евро, а также другие гарантии. Суд предоставил ему такую возможность.
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