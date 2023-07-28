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На Кипре задержан сообщник Жеваго – ГБР

Валентина РоманенкоПятница, 28 июля 2023, 14:55
На Кипре задержан сообщник Жеваго – ГБР
иллюстративное фото с сайта "Укринформ"

По запросу ГБР в Республике Кипр правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит", который является сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более 100 миллионов долларов США.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, собеседник УП в правоохранительных органах

Дословно: "На основе собранной ГБР доказательной базы, суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей. Сейчас работники Бюро готовят необходимый пакет документов для его экстрадиции из Республики Кипр в Украину".

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Детали: Правоохранители не называют имя задержанного, по данным УП речь идет о Сергее Борисове.

Напомним: В конце марта суд во французском городе Шамбери отклонил запрос украинской стороны об экстрадиции украинского бизнесмена Константина Жеваго.

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Темы: ЖевагоГБР
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