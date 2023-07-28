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Саблистка Харлан: Россия терроризирует и спорт, правила должны измениться

Елена РощинаПятница, 28 июля 2023, 00:44
Саблистка Харлан: Россия терроризирует и спорт, правила должны измениться
Ольга Харлан, фото FIE

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая не пожала руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате в Милане и была дисквалифицирована, заявила, что принуждение к миру невозможно, а правила в мире спорта должны измениться в соответствии с реалиями.

Источник: Ольга Харлан в видеообращении к поклонникам, обнародованном в ее Instagram 27 июля

Прямая речь: "Сегодня был, как вы видите, очень трудный и важный день. Произошедшее дает очень много вопросов, но и одновременно очень много ответов. Мы поняли, что та страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи, также терроризирует и спорт.

Что произошло сегодня – это то, как должно было произойти. Я не хотела пожимать руку этой спортсменке и я действовала своим сердцем.

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Поэтому, когда я услышала о том, что меня хотят снять с соревнований, дисквалифицировать, дать мне черную карточку – конечно, это меня убило. Убило настолько, что я кричала от боли".

Детали: Харлан отметила, что потом она "начала оживать" благодаря поддержке людей в соцсетях, поддержке от бойцов, которые защищают Украину.

Прямая речь: "Никогда никого нельзя принудить к миру. Особенно украинцев. Никогда. Никаких рукопожатий. Никогда. Потому так будет всегда.

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И я, наверное, как все в этом мире, адекватном мире, понимаю, что правила должны измениться, потому что мир меняется.

Но то, что я чувствую от вас всех, – не передать словами. Спасибо каждому, чувствую все. Вы в моем сердце. Слава Украине".

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Допис, поширений Kharlan Olga (@olgakharlan)

Предыстория:

  • 26 июля Министерство молодежи и спорта Украины прекратило бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе и разрешило украинским спортсменам выступать на таких чемпионатах.
  • 27 июля украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию в Милане за отсутствие "проявления уважения" к россиянки после победы в поединке. Харлан на старте турнира победила россиянку Анну Смирнову и после завершения боя отказалась пожать ей руку.
  • Министр молодежи и спорта, глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил о провокации со стороны россиянки, выступавшей под нейтральным флагом, а главная тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад заявила, что FIE без предупреждения изменила правила поздравления спортсменов 26 июля, накануне соревнований в Милане.
  • Украинцы в соцсетях выразили поддержку Ольге Харлан.
  • Украинская теннисистка Элина Свитолина также поддержала решение фехтовальщицы Ольги Харлан не пожимать руку россияне после поединка.

Темы: спортвойнаРосcиямир
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