вое британских лордов Ричард Балф и Роберт Скидельски посетили вечеринку в Лондоне, которую организовал посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Вечеринка прошла 12 июня по случаю дня России. Всего ее посетили 50 человек, в частности, сотрудники посольства России, иностранные дипломаты и несколько британцев.

Келин выступил на мероприятии с речью, в которой пытался оправдать вторжение своей страны в Украину.

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В частности, он заявил, что "для того, чтобы нормально развиваться, Россия должна сначала разобраться со значительными угрозами своей безопасности".

Посол также обвинил Британию в "большом стратегическом просчете" из-за конфронтационного подхода к Москве.

Лорд Балф подтвердил Guardian, что присутствовал на мероприятии, где, по его словам, имел короткий разговор с российским военным атташе.

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По его словам, он верит в то, что война завершится переговорами и Украина отдаст часть своей территории России.

Балф назвал Украину "развалившимся государством", которое якобы "было собрано Сталиным и Черчиллем в конце Второй мировой войны".

Он добавил, что считает, что "Крым, безусловно, является российским", и что Москва якобы имеет законные претензии на Донецк и Луганск.

Балф считает, что переговоры должны касаться сухопутного коридора в Крым.

Скидельски заявил, что выступает против российского вторжения в Украину, но пришел на вечеринку посла РФ, потому что "хотел показать свое уважение и приверженность к российскому народу в его национальный день, особенно в этих обстоятельствах".

Он входил в состав совета директоров "РуссНефти" с 2016 по 2021 год. Вскоре после начала вторжения РФ в Украину Скидельски написал письмо, в котором осудил этот шаг, но также задался вопросом, "почему Запад не пообещал, что НАТО не будет расширяться на восток и не включит в свой состав Украину".

Напомним, бывший канцлер Германии Герхард Шредер присутствовал на приеме в российском посольстве 9 мая вместе с лидером ультраправой "Альтернативы для Германии" Тино Хрупаллой, тогда как многие другие немецкие политики не присутствовали на мероприятии в знак протеста против российской войны в Украине.

После этого жена бывшего канцлера Германии Со Йон Ким-Шредер, которая тоже была на приеме, потеряла работу в компании NRW.Global Business.