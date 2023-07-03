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МИД о возможных уступках банка РФ ради "зерновой сделки": Шантажист не останавливается

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 11:01

Посол МИД по особым поручениям Ольга Трофимцева раскритиковала возможность того, что банку РФ предложат лазейку, которая позволит ему восстановить связь с глобальной финансовой сетью, ради "зерновой сделки".

Об этом она написала в своем Telegram-канале, сообщает "Европейская правда".

Ранее издание Financial Times сообщило, что ЕС рассматривает предложение о создании дочерней компании подсанкционного "Россельхозбанка", чтобы сохранить "зерновую сделку".

Трофимцева отметила, что с одной стороны – любые возможности для агроэкспорта – "это хорошо". Однако, по ее словам, идти на уступки шантажисту – "это побудить его к шантажу дальше". 

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"Это же известная аксиома: шантажист не останавливается, если ты выполняешь его требования. Он просто придумывает новые требования для шантажа. Будем наблюдать", – добавила она.

Напомним, президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в невыполнении российских требований в рамках Черноморской зерновой инициативы и заявил, что Москва обдумывает выход из нее.

В МИД Украины считают, что Россия, скорее всего, выйдет из Черноморской зерновой инициативы в июле.

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Темы: МИДРосcияУкраинабанки
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