Незаконный сервис позволял россиянам анонимно звонить в Украину

Столичные правоохранители разоблачили дельцов, которые осуществляли перемаршрутизацию международных звонков в Украину: их услуги позволяли любому из-за рубежа анонимно звонить в наше государство.

Источник: пресс-службы СБУ, НПУ и Киевской городской прокуратуры

Детали: В состав организованной преступной группы входило четыре человека. Следствием установлено, что организатором самой схемы оказалась 26-летняя киевлянка, которая привлекла к сотрудничеству уроженку Ивано-Франковской области 1987 года рождения, жителя Житомира 1986 года рождения и жителя Запорожья 1978 года рождения.

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фото полиции

По материалам следствия, дельцы использовали PROXY-серверы, новейшие технологии IP-телефонии и специализированное программное обеспечение.

Злоумышленники обеспечивали соединение абонентов разных государств, в том числе и государства-агрессора России с абонентами в Украине, маскировали источник генерации телефонных соединений на территорию Украины и, как следствие, создавали в условиях военного положения неконтролируемые украинскими операторами каналы связи.

Чтобы "запутать следы", организаторы "бизнеса" использовали подставных лиц из числа социально незащищенных слоев населения.

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На основании полученных неопровержимых доказательств 4 участникам преступной группировки сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей, отмечают в прокуратуре.

Следователи обратились в суд с ходатайством избрания подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, говорят в полиции.

Правонарушителям грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.