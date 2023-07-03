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Топ-чиновник НАТО похвалил контрнаступление Украины

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 14:49

Контрнаступление Украины против российских войск является сложным из-за наземных мин и других препятствий, но украинские войска правы, когда действуют осторожно.

Об этом заявил в понедельник глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Контрнаступление – это сложно... Люди не должны думать, что это легкая прогулка. Это никогда не будет так", – сказал он журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Украинские войска сталкиваются с оборонительными препятствиями глубиной до 30 километров, пытаясь прорвать российские линии, сказал Бауэр, прибегая к историческим сравнениям. 

"Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому неудивительно, что это происходит не так быстро", – добавил он.

Комментарии Бауэра перекликаются с высказываниями генерала Марка Милли, высшего военного офицера США, который заявил в пятницу, что контрнаступление будет очень тяжелым, очень долгим и "очень, очень кровавым".

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Бауэр сказал, что украинские войска правильно сделали, когда действовали осторожно, чтобы избежать больших потерь, пытаясь прорваться вперед.

"Это чрезвычайно сложная операция такого типа, и я думаю, что то, как они ее проводят, заслуживает похвалы", – сказал он.

Он подчеркнул, что украинские силы не должны подвергаться давлению или критике за то, что они не продвигаются быстрее. "Это очень, очень трудное время для них", – сказал Бауэр.

Ранее в Белом доме заявили, что США находятся на регулярной связи с Украиной и продолжат оказывать поддержку, чтобы ее контрнаступательные действия против российских войск достигли успеха.

Темы: контрнаступлениеНАТО
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