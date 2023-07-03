Сотни ромов в Чехии вышли на протест, требуя защиты из-за конфликта с украинцами

В чешском городе Пардубице сотни ромов со всей Чехии вышли в знак протеста против субботнего конфликта между ромами и тремя украинцами.

Об этом сообщает издание Denik N, пишет "Европейская правда".

Ромы утверждают, что в субботу трое украинцев спровоцировали драку, в результате которой один ромский мужчина получил ранения.

Полиция пока отказалась комментировать субботний конфликт и не уточнила национальность участников. Пресс-секретарь полиции сообщила сегодня CTK, что один человек получил ранения и трое были задержаны во время субботней вечерней стычки, в которой участвовали в общей сложности около 20 человек.

Реклама:

На демонстрации выступила Маркета Яновская, пресс-секретарь региональной полиции Пардубице. Она сообщила, что полиция еще никому не предъявила обвинений и расследует дело по подозрению в совершении массовых беспорядков.

Протест ромов в Пардубице ФОТО: CTK

"Продолжаются допросы и другие действия, и не исключено, что преследование будет расширено на другие преступления. В связи с этим прошу не допускать эскалации насилия или любых других противоправных действий", – обратилась она к присутствующим.

По словам пострадавшего рома, драку спровоцировали украинцы, которые якобы угрожали ромам накануне.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы дали отпор, и один из украинцев вытащил нож и ударил меня", – рассказал Петр С. После инцидента пострадавшему оказали медицинскую помощь, и с вечера субботы он находится дома с двумя швами на лице.

Место проведения акции патрулируют сотрудники милиции. Организаторы протеста говорят, что участники акции приехали со всей страны.

"Мы хотим обратить внимание правительства на то, что мы также являемся гражданами Чешской Республики и не ходим по городу с оружием в руках и не нападаем. Мы хотим жить мирно. Мы здесь потому, что ситуация среди ромов является напряженной. Этот случай, произошедший в субботу, не является единичным, это лишь второй случай, о котором сообщают СМИ. Конфликтов между украинцами и ромами становится все больше и больше, я считаю, что это лишнее", – сказал Чешскому информационному агентству Фердинанд Баник, один из участников акции протеста.

Он опасается, что если "государство не займется этим", ромы могут радикализироваться.

"Мы не считаем всех украинцев одинаковыми, мы знаем, что такое расизм, мы не расисты. Мы просто хотим, чтобы они не приходили с оружием и не нападали на нас. При таком наплыве людей (из Украины. – Ред.) среди них могут быть проблемные люди", – сказал Баник.

Он также допустил, что это могут быть провокаторы, которые хотят спровоцировать конфликт с ромами.

"Мы не хотим конфликта, мы просто хотим безопасности. Мы хотим, чтобы ситуация среди нас, ромов, успокоилась. Мы знаем, что ситуация может обернуться против нас", – сказал Баник.

Роман Полак, представитель ромов Пардубице и организатор протеста, сказал, что "мы просим только о защите или большей безопасности и контроле".

Напомним, ранее в этом месяце между украинской и ромской общиной Чехии возникла напряженность из-за убийства в городе Брно рома – источники СМИ утверждают, что подозреваемым является гражданин Украины.

Между тем, в Чехии суд оправдал учительницу, обвиненную в отрицании войны в Украине.