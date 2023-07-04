Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Луганщині ворог переобладнав дитячі заклади у військові госпіталі – Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 07:25
На Луганщині ворог переобладнав дитячі заклади у військові госпіталі – Генштаб
ПОРАНЕНИЙ ОКУПАНТ. ФОТО REUTERS

На окупованих територіях Луганської області російські загарбники переобладнали два дитячі оздоровчі центри у військові госпіталі, де лікують понад 200 поранених військовослужбовців.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права та використання дитячих закладів тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Реклама:

Так, у населеному пункті Макарове Луганської області, на території дитячого оздоровчого табору, російські військовослужбовці облаштували військовий шпиталь, де знаходиться понад 100 поранених окупантів. По всій території табору розосереджена російська військова техніка та блокпости. В безпосередній близькості знаходяться житлові будинки місцевого населення.

Подібна ситуація і в місті Лиман Луганської області, де російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір "Ялинка", в якому на лікуванні також перебуває понад 100 поранених загарбників. Територія табору також використовується для зберігання військової техніки".

Нагадаємо: У російському Брянську горів військовий госпіталь, що будується.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Луганська область
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
СБУ встановила 15 колаборантів, які готують псевдовибори на Луганщині
Останні новини
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо в Харкові – мер
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
Усі новини...
Реклама: