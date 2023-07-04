На Луганщині ворог переобладнав дитячі заклади у військові госпіталі – Генштаб

На окупованих територіях Луганської області російські загарбники переобладнали два дитячі оздоровчі центри у військові госпіталі, де лікують понад 200 поранених військовослужбовців.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права та використання дитячих закладів тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Так, у населеному пункті Макарове Луганської області, на території дитячого оздоровчого табору, російські військовослужбовці облаштували військовий шпиталь, де знаходиться понад 100 поранених окупантів. По всій території табору розосереджена російська військова техніка та блокпости. В безпосередній близькості знаходяться житлові будинки місцевого населення.

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Подібна ситуація і в місті Лиман Луганської області, де російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір "Ялинка", в якому на лікуванні також перебуває понад 100 поранених загарбників. Територія табору також використовується для зберігання військової техніки".

Нагадаємо: У російському Брянську горів військовий госпіталь, що будується.