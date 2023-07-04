Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщині ворог переобладнав дитячі заклади у військові госпіталі – Генштаб

"Українська правда"Вівторок, 4 липня 2023, 07:25
На Луганщині ворог переобладнав дитячі заклади у військові госпіталі – Генштаб
ПОРАНЕНИЙ ОКУПАНТ. ФОТО REUTERS

На окупованих територіях Луганської області російські загарбники переобладнали два дитячі оздоровчі центри у військові госпіталі, де лікують понад 200 поранених військовослужбовців.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російські окупанти продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права та використання дитячих закладів тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

Так, у населеному пункті Макарове Луганської області, на території дитячого оздоровчого табору, російські військовослужбовці облаштували військовий шпиталь, де знаходиться понад 100 поранених окупантів. По всій території табору розосереджена російська військова техніка та блокпости. В безпосередній близькості знаходяться житлові будинки місцевого населення.

Реклама:

Подібна ситуація і в місті Лиман Луганської області, де російські окупанти переобладнали під військовий шпиталь дитячий оздоровчий табір "Ялинка", в якому на лікуванні також перебуває понад 100 поранених загарбників. Територія табору також використовується для зберігання військової техніки".

Нагадаємо: У російському Брянську горів військовий госпіталь, що будується.

Теми: Луганська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет

В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень

Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах

відеоУже 18 тисяч українських піхотинців пройшли підготовку в Британії

Україна змінила тактику контрнаступу після значних втрат техніки – NYT

ФСБ заявила, нібито запобігла вбивству Симоньян і Собчак

Усі новини...
Луганська область
Через обстріл окупантів на Луганщині постраждав волонтер
Тікали так, що за пораненими тягнулись бинти: Нацгвардійці показали, як нищать ворога
Окупанти на Луганщині хочуть зі школярок готувати медсестер – ОВА
Останні новини
22:54
Воллес пояснив, чому вважає Росію вкрай серйозною загрозою у наступні роки
22:36
оновленоНа половині території України лунала тривога: були пуски ракет
22:31
В Одесі військові побили й затримали чоловіка: в ТЦК визнали перевищення повноважень
22:16
У Запоріжжі чули звук вибуху – ЗМІ
21:45
Міністр оборони Британії підтвердив, що піде з посади й не балотуватиметься на виборах
21:35
Медіагрупа Пригожина остаточно не закрита, а тролі продовжують активність – FT
21:07
фотоНа саміті НАТО Литва виділила Зеленському 15-річне, але безпечне авто
20:33
Маляр: Суспільство швидко опанувало специфіку оприлюднення інформації під час війни
20:12
Губернатор заявив, що на підльоті до Бєлгорода збили 2 повітряні цілі
20:11
Політсилу померлого Берлусконі тимчасово очолить глава МЗС Італії
Усі новини...
Реклама: