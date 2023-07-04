В Сумах – траур: возросло количество жертв из-за атаки российских дронов
В Сумах из-за атаки российских дронов на жилую многоэтажку погибли три человека, 21 человек - получил ранения, в городе 4 июля объявили день траура.
Источник: мэр Сум Александр Лысенко в Facebook
Дословно: "Сегодня (4 июля - ред.) в Сумах - День траура.
3 погибших. 21 раненый. 4 остаются в больницах в результате вчерашней атаки врага".
Детали: Позже Лысенко добавил, что завалы дома, куда попал российский дрон, разобрали, а жителей эвакуировали: "Информации (о людях под завалами - ред.) нет. ГСЧС сообщает о том, что они все уже обследовали и сегодня (4 июля - ред.) с уверенностью можно сказать, что людей под завалами нет, все эвакуированы".
По его словам, людей расселили, сейчас решается вопрос предоставления материальной помощи: "Мы предоставили возможность разместиться в общежитиях, многие люди поехали к родным и близким".
Сейчас доступ жильцам открыли только к части дома.
Предыстория:
- По состоянию на 18 часов 3 июля в Сумах, в результате атаки беспилотников "шахед", погибли 2 человека и 19 получили ранения.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 3 июля Россия нанесла удары иранскими дронами по жилым домам, а также по зданию СБУ в Сумах.