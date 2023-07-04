В Сумах – траур: возросло количество жертв из-за атаки российских дронов

В Сумах из-за атаки российских дронов на жилую многоэтажку погибли три человека, 21 человек - получил ранения, в городе 4 июля объявили день траура.

Источник: мэр Сум Александр Лысенко в Facebook

Дословно: "Сегодня (4 июля - ред.) в Сумах - День траура.

Реклама:

3 погибших. 21 раненый. 4 остаются в больницах в результате вчерашней атаки врага".

Детали: Позже Лысенко добавил, что завалы дома, куда попал российский дрон, разобрали, а жителей эвакуировали: "Информации (о людях под завалами - ред.) нет. ГСЧС сообщает о том, что они все уже обследовали и сегодня (4 июля - ред.) с уверенностью можно сказать, что людей под завалами нет, все эвакуированы".

По его словам, людей расселили, сейчас решается вопрос предоставления материальной помощи: "Мы предоставили возможность разместиться в общежитиях, многие люди поехали к родным и близким".

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас доступ жильцам открыли только к части дома.

Предыстория: