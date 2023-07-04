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"Кинжалами ударьте": задержан николаевец, который готовил удар по СБУ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 4 июля 2023, 10:42
Кинжалами ударьте: задержан николаевец, который готовил удар по СБУ
Иллюстративное фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала жителя Николаева, который предоставлял врагу координаты оборонных заводов и здания СБУ в области, а также предлагал ударить по ним российскими ракетами "Кинжал".

Источник: пресс-служба СБУ, пресс-служба Николаевской областной прокуратуры 

Детали: СБУ сообщает, что российская ФСБ завербовала жителя Николаева в начале полномасштабного вторжения. В то же время, по информации прокуратуры, мужчина согласился сотрудничать с россиянами в начале этого года.

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Кроме предоставления координат оборонных заводов и СБУ, он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах на юге. За успешное выполнение задания ему обещали денежное вознаграждение.

 

Прокуратура сообщает, что в июне 2023 года подозреваемый передал координаты расположения объектов гражданской инфраструктуры в Николаеве. Как отмечают в ведомстве, мужчина осознавал, что предоставленную им информацию враг может использовать для нанесения ударов по этим объектам и предусматривал его общественно-опасные последствия в виде гибели гражданских и разрушений жилых домов.

 

СБУ задержала предателя. У него изъят гаджет с доказательствами переписки с ФСБ.

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Мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (законченное покушение в совершении пособничества в нарушении законов и обычаев войны).

Мера пресечения - содержание под стражей. Продолжается расследование. Прокуратура сообщает, что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

 
 
 

Темы: СБУНиколаевФСБ
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