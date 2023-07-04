На Херсонщине сильнее всего обстреливают города и села, которые были подтоплены

На Херсонщине больше всего от вражеских обстрелов страдают населенные пункты, которые были подтоплены из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в эфире национального телемарафона новостей

Прямая речь: "Больше всего от российских обстрелов страдают те населенные пункты, расположенные недалеко от Днепра и которые были подтоплены. Это Херсон, Антоновка, Киндейка, Станислав, Казацкое, Веселое, Днепровское".

Детали: На подконтрольной Украине территории Херсонщины остается подтопленным один дом.

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Нанесен ущерб около 4000 домам. Сейчас продолжаются восстановительные работы.