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Подзащитной избитого в Чечне адвоката дали 5,5 лет колонии

Ирина БалачукВторник, 4 июля 2023, 12:38
Подзащитной избитого в Чечне адвоката дали 5,5 лет колонии
Зарема Мусаева. Фото из Telegram Команды против пыток

Суд в Грозном приговорил подзащитную избитого ранее адвоката Александра Немова Зарему Мусаеву к 5,5 годам колонии по делу о насилии в отношении представителя власти и мошенничестве.

Источник: Русская служба ВВС, Медуза, Telegram-канал Команда против пыток

Дословно Команда против пыток: "Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии общего режима.

Именно этот срок для Заремы запросил прокурор. Только что Ахматовский районный суд Грозного признал её виновной в мошенничестве и применении насилия к сотруднику полиции".

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Детали: Правозащитники называют приговор политическим.

Мусаева − жена бывшего чеченского федерального судьи Сайди Янгулбаева. Их сыновья Абубакар и Ибрагим − правозащитники и оппозиционеры. Семья вынужденно уехала из Чечни еще в 2017 году.  

20 января 2022 года в Нижнем Новгроде в квартиру, где проживал Сайди Янгулбаев, Зарема Мусаева и их дети, ворвались силовики, заявившие, что работают в чеченских правоохранительных органах. Они увезли Зарему Мусаеву в Чечню, не дав ей взять необходимые лекарства (у женщины диабет второго типа). Свои действия силовики объяснили необходимостью допросить Мусаеву по делу о мошенничестве. Но уже в Грозном ее обвинили в нападении на полицейского и арестовали.

По данным Настоящего времени, чеченские власти связывают Янгулбаевых с деятельностью движения 1ADAT, которое открыто критикует Кадырова и сайт которого в России заблокирован. Абубакар и Сайди связь с 1ADAT отрицают. Свое участие в движении подтвердил только Ибрагим.

ВИДЕО ДНЯ

В конце 2021 года Янгулбаевы сообщали о похищении десятков своих родственников в Чечне. Рамзан Кадыров лично назвал эту семью террористами, пообещав преследовать.

В январе 2023 года Абубакар Янгулбаев обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову и предложил обменять себя на свою мать, поскольку за год здоровье женщины ухудшилось. Он также заявил, что женщина "не должна нести ответственность за действия сыновей".

В декабре 2021 года − в начале 2022 года из-за угроз семья Янгулбаевых уехала из России.  

Предыстория:

  • 4 июля в Чечне неизвестные в масках напали и жестоко избили журналистку "Новой газеты" Елену Милашину и адвоката Александра Немова; девушке сломали пальцы, технику и документы пострадавших уничтожили.
  • Милашина и Немов ехали на судебное заседание по делу похищенной чеченскими силовиками Заремы Мусаевой. Адвокат Немов представляет интересы Мусаевой в суде. Журналистка ехала, чтобы освещать эти события.

Темы: Чечнясудоппозиция
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