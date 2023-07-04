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Столтенберг остается генсеком НАТО еще на год

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 13:02

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что срок его полномочий во главе Альянса продлили еще на год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

Он заявил, что польщен тем, что члены Альянса решили продлить срок его пребывания на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года.

"Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность уже почти 75 лет, и в более опасном мире наш Альянс важен как никогда", – отметил Столтенберг.

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О продлении мандата Столтенберга государства-члены Альянса договорились еще на прошлой неделе.

Ни один из потенциальных преемников Столтенберга, таких как премьер-министр Дании Метте Фредериксен, министр обороны Великобритании Бен Уоллес или премьер-министр Испании Педро Санчес, так и не смог получить поддержку 31 государства-члена НАТО.

Бывший премьер-министр Норвегии, 64-летний Столтенберг должен был завершить свой срок на посту генсека НАТО в конце сентября 2023 года.

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В феврале он заявил, что не будет просить продления мандата. Но члены НАТО попросили его согласиться на это после того, как не смогли достичь консенсуса относительно преемника.

Темы: НАТО
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