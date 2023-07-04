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Россияне начали продавать дачи в Финляндии после ужесточения ограничений на въезд в страну

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 16:18

После ужесточения ограничений на въезд в Финляндию для владельцев недвижимости из РФ по меньшей мере 10 объявлений о продаже дач в этой стране появились на российском сайте Avito.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Отмечается, что всего с начала лета было опубликовано несколько десятков таких объявлений, где продавцы готовы принять оплату в рублях или предлагают обмен на недвижимость в России.

Информацию о желании россиян продать свою недвижимость в Финляндии или обменять ее на РФ подтвердил представитель риэлторской компании Remax в Лаппеенранта Мика Лайтинен.

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В то же время, отмечает он, россиянам непросто продать свою недвижимость, ведь риелторские компании не могут взять ее на продажу, если у владельцев нет банковского счета, куда можно перевести деньги.

Пока что владельцам недвижимости из РФ разрешено выезжать в Финляндию для проведения необходимых ремонтных работ, но в дальнейшем владельцы должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия.

Ранее сообщалось, что Финляндия готовится еще больше ужесточить ограничения на въезд для граждан России, чтобы избежать случаев злоупотребления – изменения коснутся нескольких категорий путешественников.

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Напомним, что еще до назначения нового правительства его нынешний глава Петтери Орпо назвал "само собой разумеющимся", что ограничение на въезд для российских туристов будет продолжено.

Темы: ФинляндияРосcиянедвижимость
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