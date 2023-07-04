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Столтенберг сообщил об "очень хорошем" разговоре с Зеленским перед саммитом НАТО

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 17:25

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что накануне саммита в Вильнюсе провел "очень хороший" разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Столтенберг рассказал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Очень хороший разговор с президентом Зеленским о последних событиях в Украине и нашей подготовке к саммиту НАТО", – отметил Столтенберг. 

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Он подчеркнул, что в Вильнюсе члены Альянса примут решение об усилении поддержки на долгосрочную перспективу, обновлении политических связей и приближении Украины к НАТО.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Напомним, 4 июля НАТО продлил еще на год полномочия Столтенберга как генерального секретаря Альянса, поскольку союзникам не удалось договориться о лучшей кандидатуре преемника. 

ВИДЕО ДНЯ

Накануне президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Читайте также эдиториал "Европейской правды": История творится в Вильнюсе. Саммит НАТО будет определяющим и для Украины, и для Байдена

Темы: НАТОЗеленский
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