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ПВО ночью сбила "Шахед" над Днепропетровщиной

"Украинская правда"Среда, 5 июля 2023, 07:47
ПВО ночью сбила Шахед над Днепропетровщиной
Сбитый русский беспилотник. Иллюстративное фото MIL.IN.UA

Силы противовоздушной обороны ночью 5 июля сбили над Днепропетровской областью вражеский беспилотник типа "Шахед".

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь: "После полуночи защитники из ВК "Восток" сбили над областью беспилотник – приземлили "Шахед-136"".

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Детали: Кроме того, по словам главы ОВА, утром враг нанес удар с БпЛА по Марганецкой громаде, что на Никопольщине.

"Предварительно пострадавших нет. Последствия выясняются", – сообщил Лысак.

Темы: ПВОШахедДнепропетровская область
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