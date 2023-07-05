За сутки в боях Россия потеряла 670 захватчиков, средство ПВО и 36 артиллерийских систем

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 4 июля, на фронте было уничтожено порядка 670 российских военнослужащих и 88 единиц различной военной техники и систем.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 5 июля

Детали: Общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 05.07.23 ориентировочно составили:

личного состава – порядка 231 700 (+670) человек убитыми;

танков – 4 062 (+3) единицы;

боевых бронированных машин – 7 917 (+9) ед,

артиллерийских систем – 4 288 (+36) ед,

РСЗО – 656 (+9) ед,

средства ПВО – 395 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 309 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 614 (+12),

крылатые ракеты – 1 264 (+0),

корабли / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 6 865 (+22) ед,

специальная техника – 598 (+8).

Данные уточняются.

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