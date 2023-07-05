За сутки в боях Россия потеряла 670 захватчиков, средство ПВО и 36 артиллерийских систем
Среда, 5 июля 2023, 08:15
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 4 июля, на фронте было уничтожено порядка 670 российских военнослужащих и 88 единиц различной военной техники и систем.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 5 июля
Детали: Общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 05.07.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – порядка 231 700 (+670) человек убитыми;
- танков – 4 062 (+3) единицы;
- боевых бронированных машин – 7 917 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 4 288 (+36) ед,
- РСЗО – 656 (+9) ед,
- средства ПВО – 395 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 309 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 614 (+12),
- крылатые ракеты – 1 264 (+0),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 865 (+22) ед,
- специальная техника – 598 (+8).
Данные уточняются.