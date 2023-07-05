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За сутки в боях Россия потеряла 670 захватчиков, средство ПВО и 36 артиллерийских систем

Елена РощинаСреда, 5 июля 2023, 08:15

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 4 июля, на фронте было уничтожено порядка 670 российских военнослужащих и 88 единиц различной военной техники и систем.

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 5 июля

Детали: Общие боевые потери Российской Федерации с 24.02.22 по 05.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – порядка 231 700 (+670) человек убитыми;
  • танков – 4 062 (+3) единицы;
  • боевых бронированных машин – 7 917 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 4 288 (+36) ед,
  • РСЗО – 656 (+9) ед,
  • средства ПВО – 395 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 309 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 614 (+12),
  • крылатые ракеты – 1 264 (+0),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6 865 (+22) ед,
  • специальная техника – 598 (+8).

Данные уточняются.

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Темы: войнаГенштабРосcия
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