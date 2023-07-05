За добу в боях Росія втратила 670 загарбників, засіб ППО і 36 артилерійських систем
Середа, 5 липня 2023, 08:15
За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 4 липня, на фронті було знищено близько 670 російських військовослужбовців та 88 одиниць різної військової техніки та систем.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 5 липня
Деталі: Загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 05.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 231 700 (+670) осіб убитими;
- танків ‒ 4 062 (+3) одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9) од,
- артилерійських систем – 4 288 (+36) од,
- РСЗВ – 656 (+9) од,
- засоби ППО ‒ 395 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 614 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1 264 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22) од,
- спеціальна техніка ‒ 598 (+8).
Дані уточнюються.
Реклама:
ВІДЕО ДНЯ