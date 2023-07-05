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За добу в боях Росія втратила 670 загарбників, засіб ППО і 36 артилерійських систем

Олена РощінаСереда, 5 липня 2023, 08:15

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 4 липня, на фронті було знищено близько 670 російських військовослужбовців та 88 одиниць різної військової техніки та систем.  

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 5 липня

Деталі: Загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 05.07.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 231 700 (+670) осіб убитими;
  • танків ‒ 4 062 (+3) одиниці;
  • бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9) од,
  • артилерійських систем  – 4 288 (+36) од,
  • РСЗВ – 656 (+9) од,
  • засоби ППО ‒ 395 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 614 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1 264 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 598 (+8).

Дані уточнюються.

 

Теми: війнаГенштабРосія
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