За добу в боях Росія втратила 670 загарбників, засіб ППО і 36 артилерійських систем

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 4 липня, на фронті було знищено близько 670 російських військовослужбовців та 88 одиниць різної військової техніки та систем.

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 5 липня

Деталі: Загальні бойові втрати Російської Федерації з 24.02.22 по 05.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 231 700 (+670) осіб убитими;

танків ‒ 4 062 (+3) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9) од,

артилерійських систем – 4 288 (+36) од,

РСЗВ – 656 (+9) од,

засоби ППО ‒ 395 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 614 (+12),

крилаті ракети ‒ 1 264 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 598 (+8).

Дані уточнюються.

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