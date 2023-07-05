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Ядерні заряди навряд чи вже у Білорусі – Генштаб ЗСУ

"Українська правда"Середа, 5 липня 2023, 13:38
Ядерні заряди навряд чи вже у Білорусі – Генштаб ЗСУ
Олексій Громов, фото "Укрінформу"

Наразі наявність російських ядерних зарядів на території Республіки Білорусь малоймовірна, вважає українське командування.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Громова: "Я не можу підтвердити цю інформацію (щодо доставки першої партії ядерних зарядів у Білорусь – ред.). 

Для зберігання ядерних боєприпасів необхідно створити спеціальні умови, розгорнути базу для їх обслуговування. Це дуже складний технологічний процес. 

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На сьогодні наявність ядерних зарядів на території Білорусі є малоймовірною".

Деталі: Громов наголосив, що важко сказати, наскільки реальна загроза використання ядерної зброї проти України. 

"Не треба забувати, що це – війна з підступним противником, який не дотримується міжнародного права та готовий на все заради досягнення своїх цілей. Яскравим прикладом для нас є знищення росіянами Каховської ГЕС", – сказав він.

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Теми: Білорусьядерна зброяРосіяГенштаб
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