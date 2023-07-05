Ядерні заряди навряд чи вже у Білорусі – Генштаб ЗСУ

Наразі наявність російських ядерних зарядів на території Республіки Білорусь малоймовірна, вважає українське командування.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов в інтерв’ю "Укрінформу"

Пряма мова Громова: "Я не можу підтвердити цю інформацію (щодо доставки першої партії ядерних зарядів у Білорусь – ред.).

Для зберігання ядерних боєприпасів необхідно створити спеціальні умови, розгорнути базу для їх обслуговування. Це дуже складний технологічний процес.

На сьогодні наявність ядерних зарядів на території Білорусі є малоймовірною".

Деталі: Громов наголосив, що важко сказати, наскільки реальна загроза використання ядерної зброї проти України.

"Не треба забувати, що це – війна з підступним противником, який не дотримується міжнародного права та готовий на все заради досягнення своїх цілей. Яскравим прикладом для нас є знищення росіянами Каховської ГЕС", – сказав він.

Передісторія:

25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю РФ уже почали переміщувати в його країну.

Володимир Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком у Сочі повідомив, що тактичну ядерну зброю доправлять до Республіки Білорусь після 7-8 липня.

16 червня Путін заявив, що в Білорусь доставлена перша партія ядерних зарядів, які планують розмістити на території країни.

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