Ядерні заряди навряд чи вже у Білорусі – Генштаб ЗСУ
Наразі наявність російських ядерних зарядів на території Республіки Білорусь малоймовірна, вважає українське командування.
Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов в інтерв’ю "Укрінформу"
Пряма мова Громова: "Я не можу підтвердити цю інформацію (щодо доставки першої партії ядерних зарядів у Білорусь – ред.).
Для зберігання ядерних боєприпасів необхідно створити спеціальні умови, розгорнути базу для їх обслуговування. Це дуже складний технологічний процес.
На сьогодні наявність ядерних зарядів на території Білорусі є малоймовірною".
Деталі: Громов наголосив, що важко сказати, наскільки реальна загроза використання ядерної зброї проти України.
"Не треба забувати, що це – війна з підступним противником, який не дотримується міжнародного права та готовий на все заради досягнення своїх цілей. Яскравим прикладом для нас є знищення росіянами Каховської ГЕС", – сказав він.
Передісторія:
- 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.
- Того ж дня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ядерну зброю РФ уже почали переміщувати в його країну.
- Володимир Путін на зустрічі з Олександром Лукашенком у Сочі повідомив, що тактичну ядерну зброю доправлять до Республіки Білорусь після 7-8 липня.
- 16 червня Путін заявив, що в Білорусь доставлена перша партія ядерних зарядів, які планують розмістити на території країни.
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