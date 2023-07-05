Российских спортсменок заявили как сирийских на соревнованиях в Алжире – росСМИ

Российские спортсменки заявлены как атлетки из Сирии на Панарабских играх, которые проходят в Алжире; некоторым изменили фамилии и даты рождения.

Источник: The Insider со ссылкой на российского журналиста Сергея Лисина, Всероссийскую федерацию легкой атлетики и главного тренера сборной России по легкой атлетике Руслана Мащенко

Детали: В списках от Сирии оказались российские дзюдоистка Милана Мугу (Милана Мрад) и спортивная гимнастка Александра Максимова.

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Кроме того, у следующих спортсменок изменены фамилии и даты рождения: бадминтонистка Дарья Джеджула, велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы, легкоатлетка Карина Полудкина и пловчиха Анастасия Сорокина.

В то же время главный тренер сборной России по легкой атлетике Руслан Мащенко заявляет, что

по крайней мере одной спортсменки - Карины Полудкиной - не было на соревнованиях. Всероссийская федерация легкой атлетики выясняет, как она попала в список Сирии.

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Справочно: Спортсмены из России ищут способы участвовать в международных соревнованиях, куда их не допускают или допускают с ограничениями из-за полномасштабного вторжения в Украину. The Insider сообщает о по меньшей мере 17 спортсменах, которые приняли решение выступать от других стран.