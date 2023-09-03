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В Венгрии предлагают дать "гарантии безопасности" РФ и не брать Украину в НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 3 сентября 2023, 17:21
В Венгрии предлагают дать гарантии безопасности РФ и не брать Украину в НАТО
флаг Венгрии, фото Pixabay

Глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш считает необходимым предоставить России некие "гарантии безопасности" от западных государств.

Источник: Гуйяш во время выступления перед студентами летнего университета в Вайте, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hirado

Детали: Представитель канцелярии Виктора Орбана также отметился рядом заявлений в духе российской пропаганды, отметив в частности, что у Украины якобы "нет никаких реальных шансов" на возвращение оккупированных Россией территорий.

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Также Гуйяш не считает, что Россия является угрозой для Центральной Европы, поскольку ее армия "не достигла быстрых и прорывных результатов" во время вторжения в Украину.

Он также заявил о необходимости переговоров между Украиной и РФ, которые, по его мнению, должны происходить с участием США.

По словам венгерского чиновника, для достижения длительного мира "западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но отнюдь не членство в НАТО для украинцев".

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Кроме того, как сказал Гуйяш, в дальнейшем для достижения, как его называют в Венгрии, мира необходимо развернуть миротворческий контингент и принять ряд подобных решений.

Что предшествовало: Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что историческая возможность присоединения Украины к НАТО потеряна и необходимо забыть о вступлении Киева в Альянс.

Читайте также в статье "ЕвроПравды": Учебником по Орбану. Как пропаганда в школах РФ создала проблемы союзнику Путина в Европе

Темы: ВенгрияРосcияНАТО
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