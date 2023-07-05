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Россияне активно скупают недвижимость в Литве

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 16:20

Российские граждане ежемесячно покупают в Литве несколько десятков единиц недвижимости, а с начала года приобрели в стране почти 300 объектов.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале литовского общественного вещателя LRT.

С начала 2023 года граждане России приобрели в Литве 297 объектов недвижимости, преимущественно квартир. Это на 104 объекта меньше, чем в 2022 году за этот же период.

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В начале мая в Литве вступил в силу закон о том, что покупать недвижимость в стране могут только россияне с видом на жительство. Впрочем, за первый месяц нововведения это существенно не изменило тенденцию – в мае российские граждане купили лишь на 7 объектов меньше, чем в апреле.

Чаще всего российские граждане покупают в Литве квартиры (119 из 297), но также и частные дома, земельные участки и здания другого назначения.

За 2022 год россияне купили в Литве 401 объект недвижимости.

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Темы: РосcияЛитванедвижимость
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