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Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ

"Европейская правда"Среда, 5 июля 2023, 18:16
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Джо Байден. Фото c Facebook

Президент США Джо Байден якобы заблокировал кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на должность генсека НАТО из-за того, что Великобритания без согласия Вашингтона начала продвигать идею обучения украинских пилотов на F-16.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Как известно, Бен Уоллес считался одним из приоритетных кандидатов на должность генерального секретаря НАТО в случае отставки Йенса Столтенберга. Однако неофициально стало известно, что Байден не поддержал его кандидатуру, хотя премьер Риши Сунак лоббировал такое решение.

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Причиной позиции Байдена якобы стало то, что Британия начала активно продвигать идею обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и формировать коалицию с другими союзниками в этом вопросе, не получив предварительно согласия США.

Издание отмечает, что Лондон уже не впервые сделал смелый шаг в вопросах вооружения для Украины, надеясь таким образом подтолкнуть США. Сама Великобритания не сможет предоставить Украине F-16, поскольку не имеет их.

Напомним, также СМИ стало известно, что Байден наиболее благосклонно относится к кандидатуре действующего президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, каденция которой на этом посту как раз закончатся к тому времени.

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Во вторник союзники официально продлили мандат Йенса Столтенберга в качестве генсека НАТО еще на год, потому что не смогли согласовать кандидатуру его преемника.

Бывший премьер-министр Норвегии, 64-летний Столтенберг должен был завершить свой срок на посту генсека НАТО в конце сентября 2023 года и не хотел продления мандата.

О кандидатах, которых рассматривали на эту должность, "ЕвроПравда" рассказывала в статье НАТО в активном поиске: кто возглавит ведущую организацию мира по безопасности.

Темы: БайденавиаНАТО
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