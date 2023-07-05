Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ

Президент США Джо Байден якобы заблокировал кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на должность генсека НАТО из-за того, что Великобритания без согласия Вашингтона начала продвигать идею обучения украинских пилотов на F-16.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Telegraph, пишет "Европейская правда".

Как известно, Бен Уоллес считался одним из приоритетных кандидатов на должность генерального секретаря НАТО в случае отставки Йенса Столтенберга. Однако неофициально стало известно, что Байден не поддержал его кандидатуру, хотя премьер Риши Сунак лоббировал такое решение.

Причиной позиции Байдена якобы стало то, что Британия начала активно продвигать идею обучения украинских пилотов на истребителях F-16 и формировать коалицию с другими союзниками в этом вопросе, не получив предварительно согласия США.

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Издание отмечает, что Лондон уже не впервые сделал смелый шаг в вопросах вооружения для Украины, надеясь таким образом подтолкнуть США. Сама Великобритания не сможет предоставить Украине F-16, поскольку не имеет их.

Напомним, также СМИ стало известно, что Байден наиболее благосклонно относится к кандидатуре действующего президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, каденция которой на этом посту как раз закончатся к тому времени.

Во вторник союзники официально продлили мандат Йенса Столтенберга в качестве генсека НАТО еще на год, потому что не смогли согласовать кандидатуру его преемника.

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Бывший премьер-министр Норвегии, 64-летний Столтенберг должен был завершить свой срок на посту генсека НАТО в конце сентября 2023 года и не хотел продления мандата.

О кандидатах, которых рассматривали на эту должность, "ЕвроПравда" рассказывала в статье НАТО в активном поиске: кто возглавит ведущую организацию мира по безопасности.