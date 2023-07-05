Украина должна быть в НАТО как можно быстрее и без ПДЧ – заявление западных экспертов и дипломатов

46 авторитетных западных экспертов, военных и дипломатов, среди которых бывший заместитель госсекретаря США Стивен Биген и спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, подписали письмо накануне саммита Альянса в Вильнюсе с призывом как можно быстрее предоставить Украине дорожную карту к членству в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, где опубликовано письмо.

"В Вильнюсе Альянс должен запустить дорожную карту, которая четко будет вести к членству Украины в НАТО в кратчайшие сроки. Как и в случае с Финляндией и Швецией, этот процесс может происходить в обход Плана действий по членству, учитывая тесное и постоянное взаимодействие между НАТО и Украиной", – говорится в письме.

Авторы отмечают, что пребывание Украины в серой зоне неопределенности провоцирует российскую агрессию в то время, как Путин еще не отказался от своей цели установить контроль над Украиной.

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Подписанты письма призвали принять меры для того, чтобы Украина выиграла войну и восстановила полный контроль над своими международно признанными границами 1991 года, а также была полноправной частью безопасности и экономических договоренностей, которые с 1945 до 2014 года "сделали Европу континентом мира, процветания и сотрудничества".

"Трансатлантическое сообщество может быть стабильным и безопасным только тогда, когда Украина будет в безопасности. Вступление Украины в НАТО, выполнение обещания, данного на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, будет способствовать достижению этой цели", – говорится в письме.

Они также отметили, что главы государств и правительств НАТО должны сделать недвусмысленное заявление о поддержке Альянсом Украины и стремлении Киева восстановить суверенитет и территориальную целостность в пределах границ 1991 года.

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"Они должны также подчеркнуть свою готовность предоставить Украине оружие – в том числе ракеты большой дальности, такие как ATACMS, западные истребители и танки – в достаточном количестве, чтобы обеспечить победу на поле боя", – подчеркнули авторы письма.

По их убеждению, это продемонстрирует безоговорочную преданность союзников победе Украины и пошлет четкий сигнал Москве, что ее военная ситуация в Украине будет только ухудшаться, чем дольше продлится конфликт.

Подписанты считают, что главы государств и правительств НАТО должны поручить Совету НАТО на постоянной сессии разработать рекомендации по срокам и модальностям процесса вступления Украины для принятия решения на следующем саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

Для усиления безопасности Украины до ее вступления в НАТО, отмечают авторы письма, Альянс и Украина в Вильнюсе должны создать партнерство в сфере сдерживания и обороны, в рамках которого союзники будут предоставлять все необходимое оружие, обучение, оборудование, разведывательную и другую поддержку, тогда как Украина продолжит осуществлять необходимые шаги для ускорения своей интеграции в Альянс и его командные структуры.

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что гарантии безопасности реально нужны Украине, но не как альтернатива членству, а на время, пока Украина не стала членом НАТО.

По данным немецкого издания FAZ, соглашение о гарантиях безопасности для Украины может быть подписано до саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

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