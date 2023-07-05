Основатель "Миллер" Маси Найем объяснил, для чего компания взялись защищать Павелко

Юридическая компания "Миллер" взялась защищать Андрея Павелко для того, чтобы отстоять верховенство права.

Источник: основатель юридической компании "Миллер" Маси Найем в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "На примере этого клиента защищать верховенство права не то, что плохая история, а сложная обществу для понимания.

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Я не разделяю ценности Андрея Павелко, но как только государство нарушит закон и общество будет мерить, этот человек плохой или хороший, как только вы дадите государству нарушить закон и скажете: "Вот в этом моменте это можно", - государство не остановится и в другом моменте, когда придут к вам, оно это (нарушит закон - УП) сделает еще раз.

Или мы о том, чтобы были правила игры и они были для всех одинаковы, или мы завтра допустим это к Павелко, послезавтра - к Януковичу, к Порошенко, а закончится это тем, что придут к военным".

Детали: По словам Найема, ему было очень больно, когда общество критически отреагировало на факт, что компания "Миллер" будет защищать Павелко в суде. Как отмечает адвокат, он почувствовал себя "на секунду каким-то чертом, который всю жизнь делал плохие вещи" и общество "просто забыло" обо всем остальном.

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