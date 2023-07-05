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Основатель "Миллер" Маси Найем объяснил, для чего компания взялись защищать Павелко

София СередаСреда, 5 июля 2023, 21:34
Основатель Миллер Маси Найем объяснил, для чего компания взялись защищать Павелко

Юридическая компания "Миллер" взялась защищать Андрея Павелко для того, чтобы отстоять верховенство права.

Источник: основатель юридической компании "Миллер" Маси Найем в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "На примере этого клиента защищать верховенство права не то, что плохая история, а сложная обществу для понимания.

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Я не разделяю ценности Андрея Павелко, но как только государство нарушит закон и общество будет мерить, этот человек плохой или хороший, как только вы дадите государству нарушить закон и скажете: "Вот в этом моменте это можно", - государство не остановится и в другом моменте, когда придут к вам, оно это (нарушит закон - УП) сделает еще раз.

Или мы о том, чтобы были правила игры и они были для всех одинаковы, или мы завтра допустим это к Павелко, послезавтра - к Януковичу, к Порошенко, а закончится это тем, что придут к военным".

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Детали: По словам Найема, ему было очень больно, когда общество критически отреагировало на факт, что компания "Миллер" будет защищать Павелко в суде. Как отмечает адвокат, он почувствовал себя "на секунду каким-то чертом, который всю жизнь делал плохие вещи" и общество "просто забыло" обо всем остальном.

Напомним:

  • Арест Павелко касается дела строительства завода по производству искусственной травы, которое было открыто еще в 2019 году. Президента УАФ обвиняют в хищении средств.
  • 29 ноября 2022 года Печерский суд избрал Павелко меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с возможностью внесения 9 миллионов 880 тысяч гривен залога.
  • В феврале 2023 года Украинская ассоциация футбола сообщила, что прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении от должности Павелко на два месяца.
  • 16 июня 2023 года суд изменил меру пресечения Павелко и арестовал его на 60 суток.
  • Интересы Павелко в суде защищает юридическая компания "Миллер". После того, как ее основатель Маси Найем сообщил об этом, он натолкнулся на шквал общественной критики.

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