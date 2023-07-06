На юге Украины – ракетная опасность
Четверг, 6 июля 2023, 01:10
Ночью 6 июля в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за вероятных пусков вражеских крылатых ракет "Калибр".
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог
Детали: В ночь на 6 июля воздушную тревогу объявили в южных областях Украины.
Воздушные силы сообщили о ракетной опасности на юге из-за вероятных пусков крылатых ракет "Калибр".
Реклама:
В ВС также добавили, что курс ракет может меняться. В то же время воздушная тревога распространилась на Полтавскую и Черкасскую области.
ВИДЕО ДНЯ