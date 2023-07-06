Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине
Четверг, 6 июля 2023, 13:34
В результате артобстрела Богодуховского района Харьковщины днем 6 июля полностью уничтожен вокзал железнодорожной станции.
Источник: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
Дословно: "6 июля около 11:00 российские военные обстреляли станцию "Одноробовка" Богодуховского района. По предварительным данным, из артиллерии".
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Детали: В прокуратуре добавили, что вокзал станции полностью уничтожен, произошел масштабный пожар.