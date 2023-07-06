Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 6 июля 2023, 13:34
Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине
Удар по вокзалу на Харьковщине 6 июля, прокуратура

В результате артобстрела Богодуховского района Харьковщины днем 6 июля полностью уничтожен вокзал железнодорожной станции.

Источник: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры 

Дословно: "6 июля около 11:00 российские военные обстреляли станцию "Одноробовка" Богодуховского района. По предварительным данным, из артиллерии".

Детали: В прокуратуре добавили, что вокзал станции полностью уничтожен, произошел масштабный пожар.

Реклама:
 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьвойнажелезная дорогаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Харьковская область
Синегубов сообщил о состоянии пострадавших от обстрела в Первомайском
Зеленский об ударе по Первомайскому: Россия хочет стать образцом по уничтожению жизни
По Первомайскому РФ ударила "Искандером", количество раненых превысило 4 десятка
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: