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Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 6 июля 2023, 13:34
Враг артиллерией уничтожил вокзал на Харьковщине
Удар по вокзалу на Харьковщине 6 июля, прокуратура

В результате артобстрела Богодуховского района Харьковщины днем 6 июля полностью уничтожен вокзал железнодорожной станции.

Источник: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры 

Дословно: "6 июля около 11:00 российские военные обстреляли станцию "Одноробовка" Богодуховского района. По предварительным данным, из артиллерии".

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Детали: В прокуратуре добавили, что вокзал станции полностью уничтожен, произошел масштабный пожар.

 

Темы: Харьковская областьвойнажелезная дорогаобстрел
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