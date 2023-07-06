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На Таврическом направлении есть успехи: защитники идут вперед, уничтожили больше 3 рот россиян

Станислав ПогориловЧетверг, 6 июля 2023, 13:43
На Таврическом направлении есть успехи: защитники идут вперед, уничтожили больше 3 рот россиян
Фото: Getty Images

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении Силы обороны идут вперед, только за сутки уничтожили более 3 рот российских захватчиков.

Источник: Тарнавский в Telegram

Прямая речь Тарнавского: "На Таврическом направлении продолжается продвижение Сил обороны вперед и освобождение наших территорий. Воины имеют успехи.

Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1293 огневых задачи. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот".

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Детали: По его словам, также было уничтожено 47 единиц военной техники противника.

В частности, 6 танков, 3 ББМ, 4 пушки Д-30, пушка 2С5 "Гиацинт-С", 4 БПЛА "Zala", БПЛА "Supercam", 2 самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубица "Мста-С", комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", зенитный ракетный комплекс "Бук", РЛС "Зоопарк", 2 станции РЭБ и автомобильная техника.

Кроме того, защитники уничтожили 5 складов боеприпасов врага.

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Темы: войнаконтрнаступлениеВооруженные силы
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